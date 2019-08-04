550 مواطناً في اليوم المفتوح للتوظيف في بلدية دبي

دبي (وام) بدأت بلدية دبي برنامجاً طموحاً لتوطين الوظائف الميدانية، بإطلاقها مبادرة «كوادرنا فخرنا» من خلال تخصيص يوم مفتوح للتوظيف لاستقطاب المرشحين بهدف عقد المقابلات الشخصية الفورية لتعيين المواطنين على مختلف المسميات الوظيفية والمجالات الفنية المستهدفة في الوظائف الميدانية في مقر مركز تدريب بلدية دبي الواقع في منطقة الجداف.

واستقبلت بلدية دبي أكثر من 550 مواطناً من خريجي الثانوية العامة من الجنسين خلال اليوم الفتوح للمبادرة.

وقال المهندس داوود الهاجري مدير عام البلدية، إنه بناء على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتأهيل كوادرنا الوطنية بدأت البلدية جذب الكوادر المواطنة، بهدف تشجيعها للدخول في تطوير ذاتهم بتأهيلهم للوظائف الميدانية. وتهدف المبادرة إلى توطين الوظائف التي يمكن شغلها من قبل خريجي وخريجات الثانوية العامة، وذلك ضمن إطار منهجية التوطين لتحقيق التوجهات الاستراتيجية في هذا الصدد، حيث بلغت نسبة التوطين في القيادات العليا لبلدية دبي 100 بالمائه.

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