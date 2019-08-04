اجتماع تحضيري لـ «البعثة الرسمية» واللجان تباشر مهامها.. خطط لتلبية متطلبات الحجاج

جمعة النعيمي (مكة المكرمة)

عقدت بعثة الحج الرسمية للدولة، بمقرها في مكة المكرمة أمس، اجتماعاً تحضيرياً حول استعداداتها لاستقبال حجاج الإمارات خلال الأيام المقبلة، فيما باشرت اللجان مهامها فور وصولها إلى الأراضي المقدسة، استعداداً لاستقبال الحملات. وأشاد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون الحجاج بدعم وجهود القيادة الرشيدة التي تولي اهتماماً كبيراً بتأمين أقصى درجات الراحة لحجاج الدولة، مثمناً التوجيهات السامية للقيادة التي تؤكد دائماً دعمها الجهود المبذولة من قبل مكتب شؤون الحجاج في خدمة حجاج الدولة. واستعرضت البعثة مختلف لجانها الرسمية ومستويات الجاهزية ومدى جودة خدماتها لحجاج الإمارات، وتحديد مهام وواجبات كل لجنة خلال تأدية مناسك الحج وحتى عودة الحجيج إلى الوطن، بما يرتقي بالأهداف الاستراتيجية التي تستهدفها البعثة، ويتماشى مع استمرارية الارتقاء بنهج إسعاد المواطن الذي تحرص عليه القيادة الرشيدة، عبر إيجاد السبل كافة لتقديم متطلبات الحجاج واحتياجاتهم.

وبحثت اللجان مستويات التنسيق والتعاون المشترك فيما بينها، إضافة إلى عرض الخطط اللازمة التي تضمن تذليل العقبات وتيسير السبل على كافة حجاج بيت الله من دولة الإمارات، ومختلف المبادرات التي ستقدم من اللجان بناءً على التوصيات والمقترحات التي قدمت عبر الاستفادة من مخرجات الأعوام السابقة.

وأكد رئيس الهيئة رئيس مكتب شؤون الحجاج، أن المملكة العربية السعودية لا تألو جهداً لتقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لملايين الحجاج من شتى أنحاء العالم، وترحب بهم وتعمل على توفير كافة أوجه الرعاية والاهتمام بهم، وتحرص على تقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج. وأضاف: «إن ما يتم القيام به من مشاريع مستمرة وتوسعات في الأراضي المقدسة، يعكس الجهود الكبيرة والمخلصة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والحرص على توفير الرعاية اللازمة لضيوف الرحمن».

وعبر الكعبي عن سعادته بجهود المملكة العربية السعودية، وبما توفره لملايين الحجاج من مختلف دول العالم من خدمات متكاملة خلال الموسم الحج، متمنياً لجميع الحجاج بكافة جنسياتهم مناسك ميسرة وهادئة وعودتهم سالمين إلى أوطانهم.

95 مليون حاج في 50 عاماً

قالت الهيئة العامة للإحصاء، إن إجمالي عدد الحجاج الذين تشرَّفت المملكة العربية السعودية بخدمتهم خلال الخمسين عاماً الماضية، بلغ 95 مليوناً و853 ألفاً و17 حاجاً، فيما تجاوزت أعداد الحجاج حاجز المليونين في 19 موسماً.

وأعلنت «الهيئة» أنها ستصدر الرقم النهائي والرسمي لأعداد الحجاج مساء يوم التاسع من ذي الحجة، عبر نشرة إحصاءات الحج.