في المشاعر المقدسة.. خدمات وقائية وإسعافية

الرياض (واس)

أكمل مستشفى الطوارئ في منى جاهزيته لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، ضمن منظومة منشآت الصحة في منى التي تضم أربعة مستشفيات، هي: منى الطوارئ، ومنى الوادي، ومنى الجسر، ومنى الشارع الجديد.

وشملت تلك الاستعدادات العديد من الأجهزة المتطورة على أعلى التقنيات، خاصة أن المستشفى يعد من أكبر مستشفيات المشاعر المقدسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام. وتبلغ سعة المستشفى السريرية 320 سريراً، منها 36 سريراً للطوارئ، و6 أسرة للإنعاش، و6 أسرة عزل، و28 سريراً للإجهاد الحراري، كما جرى تجهيز أسرة الطوارئ بأجهزة حديثة للطوارئ. وجرى تجهيز المختبرات بالمستشفى بأحدث الأجهزة التي تعطي النتائج في وقت سريع وقياسي، بالإضافة إلى المترجم الصوتي الذي يساعد على تسهيل المهمة للتحدث مع المريض بلغته الأم لمختلف الجنسيات التي لا تتحدث اللغتين العربية والإنجليزية.

أما ما يخص العاملين بالمستشفى، فيوجد في قسم الطوارئ نحو 26 ممرضاً وطبيباً وفنياً على مدار 24 ساعة، كما توجد بالمستشفى 32 عيادة عامة وتخصصية، إلى جانب ثلاث غرف للعمليات، وقسم المناظير، ووحدة الحروق، وغرفتين للولادة، وحضانة أطفال، إضافة إلى عدد من الفرق المشاركة خارج المستشفى وقت حدوث الكوارث، ما بين طبيب وممرض وأخصائي.

في موازاة ذلك، تُواصل السلطات السعودية تقديم خدماتها الوقائية والإسعافية والصحية لحجاج بيت الله الحرام في كل المدن الطبية والمستشفيات في مناطق الحج.

وفي مدينة الملك عبدالله الطبية التي تُعد من أبرز المرافق الصحية في منطقة مكة المكرمة وتلعب دوراً حيوياً مهماً في توفير الرعاية المتخصصة؛ يتم تقديم عمليات قلب تخصصية، تشمل القسطرة القلبية وعمليات القلب المفتوح يومياً. إلى ذلك، حشدت الشركة السعودية للكهرباء طاقاتها بأكثر من 1616 مهندساً وفنياً وموظفاً لتقديم الخدمات، وضمان موثوقية الطاقة الكهربائية لموسم الحج، معلنة جاهزية جميع مرافقها ومحطاتها ومراكزها وكفاءاتها ومشروعاتها الجديدة للعمل في موسم حج هذا العام. وأوضحت أنه جرى تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بـ13 مشروعاً جديداً في مجالي النقل والتوزيع بقيمة إجمالية تتجاوز 1.2 مليار ريال، وتوفير مصادر تغذية للطاقة الكهربائية تتجاوز الأحمال المتوقعة ومصادر تغذية احتياطية، وفقاً لخطط بديلة تم إعدادها مُسبقاً، تحسباً لأي طوارئ محتملة فيما يتعلق بموثوقية الخدمة الكهربائية في جميع المواقع طيلة موسم الحج. وللمسجد الحرام 5 محطات تحويل للجهد 110/‏‏‏13.8 ك.ف. أما بقية المشاعر المقدسة، فتتغذى من 16 محطة تحويل بقدرة إجمالية تبلغ 2.417 جيجاوات-أمبير.

ولقطار المشاعر محطتا تحويل بجهد 110 ك.ف. بقدرة إجمالية تبلغ 268 م.ف.أ، أما المدينة المنورة فتتغذى أيضاً من ست محطات تحويل رئيسة بجهد 380 ك.ف. وللمسجد النبوي الشريف محطتا تحويل 110/‏‏‏13.8 كيلو فولت.

وفي المدينة المنورة، تواصل جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي أعمالها لخدمة ضيوف الرحمن، القادمين من مختلف الدول، من خلال استقبال الحجاج الواصلين وتوجيههم إلى «منصات» إنهاء إجراءات الوصول.

وتعتمد الجهود التنظيمية في استقبال حجاج بيت الله الحرام وتوزيع الرحلات على 5 صالات، من خلال وجود أكثر من «100» منصة استقبال جرى تجهيزها بالكادر البشري المؤهل خصيصاً لاستقبال ضيوف بيت الله الحرام، وتمت زيادة عدد منصات الاستقبال وتزويدها بأحدث أجهزة الكشف عن الوثائق المزورة وأجهزة الحاسب الآلي.

إلى ذلك، بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية تنفيذ حملات مكثفة للنظافة العامة في أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك ضمن خطة وبرنامج عمل لتقديم أفضل الخدمات.