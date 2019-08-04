دفعة خامسة لدبلوم «إسعاد المتعاملين» سبتمبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد) عقدت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للسعادة، مؤخراً اجتماعاً لممثلي الوزارات الاتحادية والهيئات المحلية والقطاع الخاص على مستوى الدولة المشاركين في الدفعة الخامسة لدبلوم «إسعاد المتعاملين» الذي سيتم إطلاقه في شهر سبتمبر المقبل وتنظمه الوزارة ضمن مبادرات برنامج وزارة الداخلية للسعادة وجودة الحياة، بالتعاون مع أكاديمية اتصالات، وذلك في مقر الأكاديمية بدبي.

وقال العقيد ناصر خادم الكعبي مدير عام الإدارة العامة للسعادة، إن إطلاق الدفعة الخامسة من دبلوم إسعاد المتعاملين يأتي تماشياً مع توجهات حكومتنا الرشيدة لإسعاد المتعاملين وتحقيق رفاهية المجتمع.

وأوضح أن دبلوم إسعاد المتعاملين يستغرق مدة أربعة أشهر، حيث يتلقى المنتسبون على مدى ثلاثة فصول بواقع 95 ساعة تدريبية معتمدة، محاضرات نظرية وتدريبات عملية وورش عمل وزيارات ميدانية، للاطلاع على أفضل المعايير العالمية المتقدمة في مجال خدمة المتعاملين، وفي ثلاث مناطق جغرافية، هي أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.

حضر الاجتماع الدكتور علي القايدي مدير أكاديمية اتصالات، وعدد من مسؤولي ومشرفي مراكز الخدمة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة.

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