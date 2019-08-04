9 مراكز مستعدة لاستقبال المرشحين في «انتخابات الوطني»

ناصر الجابري (أبوظبي)

أكملت 9 مراكز لتسجيل المرشحين استعدادها لاستقبال المرشحين في مختلف إمارات الدولة، والمتمثلة في مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي واستاد هزاع بن زايد في العين ومجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة، ومركز دبي التجاري العالمي في دبي، ومبنى المجلس الاستشاري في الشارقة، وقاعة الشيخ حميد في متحف عجمان بإمارة عجمان، في حين سيتم استقبال الطلبات في أم القيوين في مركز التنمية الاجتماعية بأم القيوين، وفي إمارة رأس الخيمة سيتم تسلّم الطلبات في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي في إمارة رأس الخيمة، وفي الفجيرة سيتم تسلّم الطلبات في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

ويتاح للراغبين من أعضاء الهيئات الانتخابية الحق في الترشح لعضوية المجلس عند توافر الشروط التي أوضحتها اللجنة في التعليمات التنفيذية.

ويعد فتح باب الترشح أول مراحل الجدول الزمني الذي اعتمدته اللجنة خلال الشهر الماضي، ويتضمن مراحل الاستحقاق الانتخابي، حيث تليه فترة تسجيل المرشحين، تمهيداً لإعلان قائمة المرشحين الأولية في الـ25 من أغسطس الجاري وإعلان قائمة المرشحين النهائية في الـ3 من سبتمبر المقبل بعد رد اللجنة على الطعون التي سيتم تلقيها بعد الإعلان عن القائمة الأولية.

ويتضمن الإعلان دعوة أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة ودعم العملية الانتخابية والتفاعل مع مراحلها كافة، لما لهذه الخطوة من انعكاسات إيجابية وفتح آفاق جديدة لمسيرة الحياة البرلمانية في الدولة وإنجاح مسيرة التمكين، باعتبارها الأداة الأفضل لدعم برنامج تعزيز المشاركة السياسية، إضافة إلى أهمية الالتزام بالتعليمات التنفيذية التي أوضحتها اللجنة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وتبدأ فترة استقبال المرشحين في الثامنة صباحاً في أيام التسجيل كافة وحتى الـ3 مساء، حيث تم توفير كادر من الموظفين المؤهلين للتعامل مع المرشحين وإرشادهم بإجراءات الترشح وبالوثائق المطلوبة والمستندات الواجب تقديمها لإكمال عملية الترشح في فترة زمنية وجيزة.

وأتاحت اللجنة الوطنية للانتخابات لغير القادرين على تسجيل أنفسهم في فترة التسجيل للانتخابات، توكيل شخص آخر بموجب وكالة رسمية مصدقة من كاتب العدل وتعبئة نموذج موقع لطلب التوكيل للترشيح، بينما تشمل الوثائق المطلوبة إبراز بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وخلاصة القيد، وشهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى رسم تسجيل بقيمة 1000 درهم يدفع عن طريق الدرهم الإلكتروني عند تقديم طلب الترشح وغير قابل للرد. ويتوجب على المرشح إكمال عدد من الاستمارات وتعبئتها خلال فترة تسجيل المرشحين، منها استمارة الإلمام بالقراءة والكتابة واستمارة تقديم طلب الترشح، إضافة إلى استمارة تتعلق بالسيرة الذاتية للمرشح والتي تتناول مهنة المرشح وخبراته الوظيفية ومؤهلاته العلمية، وأبرز المنجزات التي حققها، إضافة إلى نبذة عن البرنامج الانتخابي الذي سيقدمه للناخبين.

تسهيل العملية الانتخابية في عجمان

عقدت لجنة إمارة عجمان المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات اجتماعاً لمناقشة استعدادات الإمارة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019. وشدد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان، خلال الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بمتحف عجمان، على أهمية تكثيف العمل ومواصلة الجهود لتوفير كافة التسهيلات للمرشحين والناخبين، واستعرض آليات عمل اللجنة الوطنية للانتخابات والخطوات الواجب تنفيذها لتيسير العملية الانتخابية، وتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى النصف، ما شكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلق عام 2005، مشيراً إلى أن سابقة تبوء المرأة الإماراتية لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي المقبل قد سبقتها خطوات أخرى في مسار التمكين السياسي للمرأة الإماراتية. ونوه السويدي بأهمية التنسيق والتعاون الكامل وتوحيد الجهود مع اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

.. واستعدادات في أم القيوين

ناقشت لجنة إمارة أم القيوين المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات 2019 في اجتماعها الأول برئاسة المستشار راشد جمعة آل علي الاستعدادات الجارية للانتخابات. وتمت مناقشة آلية عمل اللجنة التي تقضي بمتابعة العمل على توفير كل ما يختص بالأمور الفنية والتقنية والإدارية والأمنية المتعلقة بسير العملية الانتخابية، ومتابعة كل ما يلزم لإنجاح الانتخابات. وأكد المستشار راشد جمعة رئيس اللجنة، أن اللجنة لن تدخر جهداً في تقديم كافة سبل الدعم لإنجاح الانتخابات وتوفير المتطلبات التي من شأنها تحقيق أهداف اللجنة، وثمن رئيس اللجنة الثقة التي أولاها إياهم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين للعمل على إنجاز الدورة الانتخابية الجديدة من خلال العمل بالمهام الموكلة للجنة.