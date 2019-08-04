جامعات تستعد للعام الدراسي الجديد.. الفضـاء والطاقة والطب في مقدمة التخصصات

لمياء الهرمودى وإبراهيم سليم (أبوظبي، الشارقة)

استعدت مؤسسات التعليم العالي في الدولة للعام الدراسي الجديد، بطرح تخصصات أكاديمية وفنية تواكب الأجندة الوطنية، في مقدمتها قانون الجو والفضاء والطاقة المتجددة والبديلة والذكاء الاصطناعي والطب.وفي أبوظبي، طرحت 30 مؤسسة تعليمية نحو 300 برنامج أكاديمي أمام خريجي الثاني عشر، من شأنها مواكبة الأجندة العامة لسياسات حكومة الإمارة، بحسب دائرة التعليم والعرفة.وطرحت جامعة الشارقة 97 برنامجاً أكاديمياً، عبر كلياتها الـ14، فيما وفرت واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار وكلية الحوسبة والمعلوماتية تخصصات بمجالات الذكاء الصناعي والتطبيقات الذكية والابتكار وريادة الأعمال.يأتي ذلك، في وقت يتوقع فيه أن تعلن مؤسسات تعليمية متعددة عن برامج جديدة للعام الدراسي المقبل، تتضمن تخصصات أكاديمية حديثة تسهم في حل مشكلات عصرية تتعلق بصحة الإنسان وسلامته، وتعكس الاهتمام الأكاديمي بإتاحة فرص أكبر أمام الطلاب المواطنين للالتحاق بالتعليم العالي، وتحقيق الانسجام بينه وبين مخرجاته من جهة، واحتياجات سوق العمل من جهة أخرى.

«الاتحاد» تلقي الضوء على أبرز التخصصات الأكاديمية المطروحة للعام الدراسي الجديد.

أبوظبي.. المجالات الحديثة تفرض نفسها

طرحت 30 مؤسسة للتعليم العالي في أبوظبي، نحو 300 تخصص أمام خريجي الثاني عشر، لمواكبة الأجندة العامة لسياسات حكومة الإمارة، بحسب دائرة التعليم والمعرفة.

وأفادت الدائرة في تصريحات لـ «الاتحاد» بأن التركيز انصب على المجالات العلمية (STEM) من علوم وتكنولوجيا وهندسة ورياضيات، إضافة إلى مجالات الطب والعلوم الصحية، لاسيما مع تزايد الطلب على دراسة تخصصات ومجالات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وأمن المعلومات.وتضم إمارة أبوظبي 30 مؤسسة تعليمية 11 منها اتحادية، و10 ممولة من حكومة أبوظبي، منها 4 مؤسسات تعليمية دولية، إضافة إلى 9 مؤسسات تعليمية خاصة.

وأوصت الدائرة الطلبة الذين ينوون الالتحاق بتخصصات علمية معينة بزيارة الموقع الإلكتروني لكل مؤسسة تعليمية للتعرف على البرامج المتاحة للطلبة الجامعيين والخريجين، وكل ما يتعلق بالحصول على معلومات خاصة بالشهادات المعتمدة من مؤسسات التعليم العالي والبرامج التعليمية التي تقدمها، ووجهت بضرورة تحديد العوامل التي يجب وضعها في الحسبان عندما يتم التخطيط للالتحاق بالتعليم العالي، وتتضمن اتخاذ قرارات بشأن، أي مؤسسة ستتقدم بطلب التحاق بها، والتخصص الذي ترغب الطالب في دراسته، وأي برنامج تود التسجيل فيه على وجه التحديد.

وأكدت الدائرة أنه تم تطوير سياسات التعليم العالي في إمارة أبوظبي ضمن إطار شامل، تُصاغ في ضوئه خطة أبوظبي الاستراتيجية للتعليم العالي، التي تهدف إلى وضع ركائز تنمية مُجتمعٍ يقوم على الابتكار وإنتاج المعرفة، وذلك من خلال: الارتقاء بجودة التعليم العالي مع ضمان الالتزام بمعايير عالية لمنح التراخيص، والمداومة على وضع الحوافز الكفيلة بتحقيق التطوير المستمر، ودعم أنشطة البحث والابتكار والتحصيل العلمي والاكتشاف والتشجيع عليها كدوافع أساسية لتطوير القوة العاملة الوطنية التي تتميز بالمهارة والقدرة الإنتاجية والتنافسية العالية، وتحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم العالي من جهة واحتياجات سوق العمل وكل من الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى، مُسترشدين بالرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي، وجدول أعمال سياسة الإمارة.

انسجام أفضل

وأشارت الدائرة، إلى أن الهدف من تطبيق تلك المجموعة من السياسات، يتمثل في السعي وراء تحقيق نتائج منها إتاحة فرص أكبر للالتحاق بالتعليم العالي، وتحقيق انسجام أفضل بين برامج التعليم العالي ومُخرجاتها من ناحية، واحتياجات سوق العمل من ناحية أخرى، وضمان مستوى متميز من الجودة لخريجي التعليم العالي وأعضاء الهيئات التدريسية على حدٍّ سواء، وتحقيق نتائج أفضل وأكثر فعالية لأنشطة البحث العلمي والابتكار وتطوير التقنيات، والعمل على بناء وتطوير نموذج تعليمي قائم على الاستفادة من خبرات متنوعة في مجال التعليم العالي، وذلك من خلال توسيع الاستفادة من التجارب الدولية المختلفة في هذا المجال، وكذلك العمل على تطوير نموذج الحوكمة في قطاع التعليم العالي.ولتحقيق تلك الغايات حددت عدة أولويات، إضافة إلى المبادرات المتعلقة بها، منها الارتقاء بجودة نظام التعليم العالي في إمارة أبوظبي والوصول به إلى المستويات العالمية المتعارف عليها، والدفع باتجاه حصول مؤسسات التعليم العالي والبرامج التعليمية ضمن هذه المؤسسات على شهادات الاعتماد الدولية، وبناء منظومة تفاعلية مُتكاملة تجمع بين نظام التعليم العام والشركاء الأكاديميين والصناعيين، وإرساء نظام لمراقبة الجودة ووضع معايير للبرامج التعليمية إتاحة الفرصة أمام كافة الطلاب المؤهلين للالتحاق بالتعليم العالي بتكلفة معقولة، ووضع خطط مُنصفة للالتحاق بالتعليم العالي لسكان إمارة أبوظبي.كما تسعى الدائرة إلى تهيئة برامج أكاديمية ذات درجات علمية، ومواءمة نظام التعليم العالي مع احتياجات إمارة أبوظبي الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وبناء شبكة منظومات مُتكاملة تحقق التفاعل بين نظام التعليم العالي والأطراف المعنية بسوق العمل، وإرساء نظم وقواعد بيانات للتعليم العالي وسوق العمل، وتحفيز الجامعات وتشجيعها على تحقيق المواءمة بين برامجها واحتياجات سوق العمل، وتوظيف المنح الدراسية في تحقيق التوافق بين الخيارات المتاحة للالتحاق بالتعليم العالي واحتياجات سوق العمل، وتطوير إطار السياسات الخاصة بالمنح الدراسية بإمارة أبوظبي وربطه باحتياجات تطوير رأس المال البشري، وبناء وتطوير منظومة تفاعلية متكاملة للبحث بهدف قيادة اقتصادٍ قائم على الابتكار وتنسيق جهود وضع البرامج الأكاديمية القائمة على الأبحاث في الجامعات، وتضافر الجهود مع الهيئات الصناعية المعنية في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى تخصيص التمويل اللازم لدعم إنشاء كراسي الأستاذية للأبحاث، صياغة المبادئ التوجيهية والسياسات والإجراءات الناظمة لعمليات تمويل البحوث العلمية بشكل تنافسي.

برامج مستقبلية

وأكدت الدائرة أنها تعمل باستمرار على تحديث برامج مستقبلية متنوعة مع التركيز على برامج الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي، كما توجد بعض البرامج والمساقات الدراسية في مجال الذكاء الاصطناعي مطبقة وفي تزايد مستمر، والمضي قدماً، نحو تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة، في أن تكون إمارة أبوظبي رائدة في مجال التعليم المتميز والذي يواكب تطورات العصر، والاستفادة من البنية التحتية المؤهلة للإسهام في الوفاء بمستلزمات الخطة الإستراتيجية لإمارة أبوظبي.وفيما يتعلق بالبرامج الحديثة التي اعتمدتها الدائرة بما يلبي الأجندة العامة لسياسات حكومة أبوظبي، نوهت الدائرة إلى أن تركيز البرامج الدراسية انصب خلال العامين المنصرمين على المجالات العلمية (STEM) من علوم وتكنولوجيا وهندسة ورياضيات، إضافة إلى مجالات الطب والعلوم الصحية، وهي المجالات التي تتماشى مع رؤية وأولويات حكومة أبوظبي، لاسيما مع تزايد الطلب على دراسة تخصصات ومجالات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات وأمن المعلومات. وأشارت، إلى أن الاستراتيجية المتبعة في التعليم العالي تتلخص في جانبين رئيسيين: تعزيز وتطوير البرامج والمساقات الحالية التي تطرحها الجامعات والحفاظ على الكوادر والكفاءات المحلية من جهة، إلى جانب الاستفادة من استقطاب المؤسسات والكوادر العالمية نحو القطاع المحلي، وذلك باجتذاب مؤسسات تعليمية مرموقة وكوادر عالمية من الموهوبين والمتميزين (سواء من الطلبة أو أعضاء هيئة التدريس). ويلتقي المجالان المذكوران في ضرورة الالتزام بالتميز، حيث يبرز التميّز في العملية التعليمية وفي البحث العلمي، كما في جميع الخدمات المقدمة للمجتمع. وفي الوقت الذي يجري فيه العمل على دعم وتطوير البرامج والمساقات حالياً في مؤسسات التعليم العالي للارتقاء بها نحو الامتياز، فإن استقطاب الكفاءات العالمية من شأنه الارتقاء بقطاع التعليم في إمارة أبوظبي والنهوض به نحو تحقيق التميز والاعتراف العالمي. وحول ما إن كان تم رفض برامج غير متفقة مع ما تنشده الحكومة ونوعية هذه البرامج، أكدت الدائرة رفض البرامج التي لا ترتقي في جودتها إلى المستوى المطلوب والتي لا تدعمها خلفية أكاديمية وعلمية قوية من حيث المحتوى والمصادر المادية والبشرية، حيث تم رفض برامج فعلياً.وأشارت الدائرة إلى أن أكثر التخصصات التي توليها إدارة التعليم العالي اهتمامها وتركز عليها، هي ما تتفق مع استراتيجيات حكومة أبوظبي، حيث إن التركيز يتوجه نحو التخصصات العلمية (STEM) من علوم وتكنولوجيا وهندسة ورياضيات، إضافة إلى مجالات الطب والعلوم الصحية.

14 كلية تطرح 97 برنامجاً أكاديمياً في جامعة الشارقة

تطرح جامعة الشارقة هذا العام العديد من التخصصات والبرامج التي تتناسب مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته، تماشياً مع الأجندة الوطنية لحكومة دولة الإمارات للمستقبل، حيث تتنوع التخصصات المطروحة في مجال الفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة المستدامة، والهندسة، والطب والكيمياء، والمحاسبة والمحاماة، والإعلام، فضلاً عن برامج الماجستير والدكتوراه المبتكرة.وقال الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، إن جامعة الشارقة سباقة في طرح أفضل وأهم التخصصات التي يحتاج إليها سوق العمل، وأثبتت جدارتها وتقدمها على المستويات الأكاديمية والعلمية والمنهجية، والتي بنيت عليها تقارير من منظمات عالمية، حيث صُنفت ضمن أفضل 100 جامعة ناشئة وفتية على المستوى العالمي.وأضاف: تقدم الجامعة سلسلة واسعة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، من خلال 14 كلية تضمها، وتطرح من خلالها 97 برنامجاً أكاديمياً معتمداً في مختلف التخصصات، وهي 53 برنامجاً في مرحلة البكالوريوس، و29 برنامجاً في الماجستير، و14 برنامجاً في الدكتوراه، برنامج دبلوم دراسات عليا. وتضم جامعة الشارقة عدداً من المعاهد والمراكز البحثية متعددة التخصصات في مجالات البحث المختلفة في العلوم النظرية والتطبيقية والإنسانية والاجتماعية ذات المكانة العالمية، من خلال نخبة من العلماء والباحثين والكفاءات البحثية في مختلف التخصصات والتي تلبي احتياجات المجتمع وخدمته وهي: معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية، ومعهد البحوث للعلوم والهندسة، ومعهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية، فضلاً عن أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك، والمؤسسة الدولية لتاريخ العلوم عند العرب والمسلمين، ومركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل، ومعهد القيادة الأكاديمية في التعليم العالي، ومعهد اللغات.

وأكد النعيمي أن رؤية الجامعة المستقبلية، وما تطمح إلى تحقيقه خلال المرحلة المقبلة، في مختلف المجالات، ومنها الاستمرار في الرقي بالبحث العلمي الرصين الذي يساهم في خدمة المجتمع وتنميته، وكذلك استخدام التقنيات الحديثة في التدريس، وطرح عدد كبير من برامج الدراسات العليا، بالتعاون مع عدد من المؤسسات العلمية الأكاديمية الدولية، وزيادة اتفاقيات التعاون معها.وقال: إن واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار وكلية الحوسبة والمعلوماتية التي أعلنت الجامعة عن إنشائهما مؤخراً، ستعملان على دعم مجال الذكاء الصناعي والتطبيقات الذكية والابتكار وريادة الأعمال في جميع المجالات، تحقيقا لرؤية الدولة والأجندة الوطنية.

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خدمة التنمية

بدوره، قال الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، عميد ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في جامعة الشارقة: تطرح الجامعة البرامج الأكاديمية بناء على احتياجات خطط التنمية في الدولة والمنطقة ومواكبة للتطورات العلمية والتقنية المتسارعة ولتوفير أفضل فرص الدراسة والتدريب بمستويات عالمية وللمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة وخططها الريادية.وأضاف: تطرح الجامعة هذا العام 18 برنامجاً أكاديمياً جديداً، ففي مجال الطب والرعاية الصحية هناك أربعة برامج ماجستير في طب وجراحة الأسنان في تخصصات: أمراض اللثة – علاج الجذور -تركيبات الأسنان -جراحة الفم، وماجستير العلوم الصيدلانية، وماجستير العلاج الطبيعي، وماجستير علوم المختبرات الطبية، وفي مجال الهندسة تطرح الجامعة دكتوراه الهندسة الكهربائية، ودكتوراه الهندسة المدنية، أما في مجال القانون، فتطرح الجامعة ماجستير قانون الجو والفضاء، وفي مجال الحوسبة والمعلوماتية، هناك برنامج دكتوراه هندسة الحاسوب، وبكالوريوس في نظم معلومات الأعمال، بالإضافة إلى برامج في مجال إدارة الأعمال، حيث تطرح الجامعة دكتوراه إدارة الأعمال، وبكالوريوس في إدارة سلسلة الإمدادات، وفي مجال العلوم الأساسية هناك برنامج ماجستير في الكيمياء، وفي مجال حفظ التاريخ والتراث، تطرح الجامعة دكتوراه التاريخ والحضارة الإسلامية، وماجستير في إدارة حفظ التراث الثقافي.

سوق العمل

من جهتها، أكدت الدكتورة أمينة المرزوقي، عميد كلية العلوم الصحية في جامعة الشارقة، أن جامعة الشارقة تعمد لأن تكون كافة تخصصاتها المطروحة ضمن احتياجات سوق العمل، حيث يتم دراسة كل برنامج قبل طرحه بصورة دقيقة، من خلال الإدارة المعنية وفريق عمل متكامل وتقديم بحث واضح بأهمية التخصص وحاجة المجتمع وسوق العمل لمثل هذا التخصص وكيف يمكن أن يخدم القطاعات الموجودة في الدولة وتحقيق التطور والتقدم فيها.وأضافت: شهدت الجامعة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات القليلة الماضية، لافتة إلى أن أهم ما يميز الجامعة هو التنوع الكبير للبرامج التي تطرحها وجودة المخرجات من حيث تخريج كوادر تتمتع بالمهارات المطلوبة للعلم في سوق العمل والتركيز على الطالب بشكل رئيسي ومباشر.وأشارت المرزوقي إلى وجود استراتيجية واضحة ومنهجية متبعة من قبل إدارة الجامعة وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بوضع خطط استراتيجية متجددة كل 5 سنوات لتحقيق هذا النجاح، والاستمرارية والتجدد في طرح التخصصات العلمية التي تسهم في خدمة وتطوير المجتمع.

شراكات واتفاقات

وتعقد جامعة الشارقة العديد من الشراكات والاتفاقات مع عدد من الدوائر والجهات المحلية والحكومية في الإمارة تهدف إلى التعاون والعمل المشترك لتبادل الخبرات والتجارب المؤسسية لدعم ومساندة العمل الأكاديمي ورفده بالخبرات المهنية، بما يسهم بصورة فاعلة في الارتقاء بالكوادر البشرية، ويدعم متطلبات التعليم والتأهيل لخريجي الجامعة وربطهم ببيئة العمل المالي الحكومي، والاستفادة من الإمكانات والمرافق والبنى التحتية والتكنولوجيا والموارد البشرية المتخصصة.ووقعت الجامعة مؤخراً مذكرة تفاهم مع دائرة المالية المركزية في الإمارة لتعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات لتأسيس شراكة دائمة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتضمنت المذكرة الاتفاق على التعاون في إعداد وتنفيذ العديد من الدبلومات المهنية المتخصصة في المالية العامة، انطلاقاً من الوعي بأهمية الابتكار والأفكار الإبداعية في التطوير والتدريب والبحث والمشاركة المجتمعية الفاعلة والمثمرة.وتعمل جامعة الشارقة بموجب المذكرة على صياغة المساقات الدراسية الملائمة للعمل المالي الحكومي اعتماداً على نظام إدارة الموارد المالية الحكومية «تكامل»، النظام المالي الحكومي المعتمد لحكومة الشارقة، لطلبة كلية إدارة الأعمال، وفق منهج علمي أكاديمي، ليكون أحد مصادر المعلومات والمرجعيات الأكاديمية في العمل المالي الحكومي.من جانبه، أكد وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية حرص الدائرة لتقديم كل الدعم للمؤسسات العلمية وطلبة الجامعات وإمدادهم بالخبرات العملية، لإعداد الكفاءات المهنية المتميّزة القادرة على قيادة العمل المالي الحكومي والتعاون في تنظيم المؤتمرات والملتقيات الأكاديمية المتخصصة في المالية العامة والأنظمة الحكومية. وأشار إلى أن المذكرة تعزز التعاون مع المؤسسات التعليمية، وتسهم في رفد المواد النظرية بالتطبيق العملي، وتكمل العديد من المشروعات المشتركة التي تربط دائرة المالية المركزية بجامعة الشارقة.بدوره، أكد الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن التنسيق مستمر بين الهيئة والجامعة في إعداد البحوث والدراسات العلمية في المجالات التي تسهم بشكل كبير في خدمة الإمارة وسكانها، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والخاصة والجامعات ومراكز الأبحاث وفئات المجتمع كافة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتضمن 21 هدفاً تمت دراستها وتحديدها بدقة، لتشمل الجوانب الفنية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على أن تكون منهج عمل لكل القطاعات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.وشدد على أهمية التركيز على برامج متخصصة للطلاب والطالبات وأجيال المستقبل وصناعة جيل متعلم على أعلى مستوى يدعم ويعزز مفهوم التنمية المستدامة، وربط التعليم في الجامعة بالمجتمع المحيط.

النقل البحري أحدث التخصصات

يعد افتتاح فرع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مدينة خورفكان أحدث التخصصات الأكاديمية التي تم افتتاحها بإمارة الشارقة.

وقال الدكتور أحمد محمد يوسف أستاذ التقنية البحرية ومدير المنتدى الدولي للنقل البحري: إن الدراسة بالأكاديمية ستبدأ في سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من قبل طلبة الثاني عشر للتخصص في مجال الهندسة البحرية والملاحة البحرية، حيث إن مدة الدراسة 4 سنوات للبكالوريوس، بالإضافة إلى حصول الخريج على شهادة أهلية بحرية دولية.وأوضح أستاذ التقنية البحرية بأن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وقع في يناير 2019 الاتفاق التنفيذي لمذكرة التفاهم بين حكومة الشارقة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى المنظمات التعليمية المتخصصة لجامعة الدول العربية، ومقرها جمهورية مصر العربية لإنشاء فرع الأكاديمية بمدينة خورفكان بالشارقة.

وأشار إلى أن الأكاديمية تقدم خدماتها بشكل أساس للطلاب من جميع أنحاء العالم العربي والدول الأفريقية، وعلى مدار 46 سنة حققت الكثير من الإنجازات التعليمية والتدريبية والبحثية في مختلف العلوم والتخصصات البحرية والهندسية والعلوم الإدارية.وأكد الدكتور يوسف أن الأكاديمية تخريج طلبة متخصصين في مختلف علوم وتكنولوجيا النقل البحري ولوجستيات النقل الدولي والقانون البحري، ما سيعمل على توفير دراسات نوعية متخصصة وحديثة ورفد سوق العمل بمتخصصين في مجالات العمل البحري كافة، لافتاً إلى أن فرص العمل بعد التخرج من الأكاديمية عالية، في ظل ازدهار وانتشار قطاع العمل البحري والموانئ والنفطي في الدولة والمنطقة.