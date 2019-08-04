«الصحة» توقع مذكرة تفاهم لتوفير أدوية لـ 260 مريضاً

دبي (الاتحاد)

بالتزامن مع عام التسامح وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً، مذكرة تفاهم مع شركة «بيولوجيكس» وشركة «اكسيوس لخدمات التثقيف الصحي» تنفيذاً لبرنامج «سوا»، بهدف توفير الدواء لمرضى الصدفية، التهاب المفاصل الصدفية، التصلب اللويحي المتعدد متكرر الانتكاس، والمايلوما المتعددة، من ذوي القدرة المالية المحدودة. ويستفيد من المبادرة ما يصل إلى 260 مريضاً مؤهلاً للبرنامج.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في ديوان الوزارة، حيث مثّل الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بينما وقع نبيل خوري مدير العمليات لشركة بيولوجيكس، وأنس سفاريني المدير التنفيذي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة اكسيوس.

وأشارت الدكتورة رقية البستكي مدير إدارة الدواء إلى أن هذه المبادرة الإنسانية تأتي لدعم غير المؤمّن عليهم وغير المشمولين بالتأمين الصحي والمرضى الذين يفتقرون إلى تغطية الوصفات الطبية للحصول على علاجهم، وتشمل المبادرة المرضى الذين لديهم تغطية تأمينية جزئية أو من دون تغطية تأمينية.

وتقوم شركة أكسيوس بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية، وشركاء البرنامج كأطباء مرخصين وصيدليات ووكيل الدواء المدعوم بالبرنامج لضمان سهولة سير عمل البرنامج. وبالإضافة إلى إدارة رحلة البرنامج للمريض المؤهل والتواصل الدوري مع المريض لضمان وصول العلاج حسب الخطة العلاجية لدعمه، بعد تقييم الحالة المادية والاجتماعية للمرضى، لضمان أهليتهم للبرنامج واستحقاقهم للدواء وتحديد خطة دعم العلاج بالنسبة لكل مريض مستحق على حدة.

ومن جانبه، أكد نبيل خوري حرص الشركة على المساهمة ببرامج دعم المرضى للتخفيف من معاناتهم، لاسيما شريحة محدودي الدخل، ضمن التزامها بالمسؤولية المجتمعية، من خلال توفير الدواء لمدة سنة كاملة بما يتوافق مع خطة علاجية واضحة من الطبيب المعالج، مشيداً بجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع في توفير الدواء للمرضى المحتاجين.