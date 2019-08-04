اجتماع لدراسة النوازل الفقهية النسائية في «إسلامية دبي»

دبي (الاتحاد) ناقشت اللجنة العلمية المشكلة لدراسة «النوازل الفقهية النسائية» بإدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي برئاسة الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء، الأحكام الشرعية المختصة بالنساء، لاسيما في ظل انتشار الثقافة والمعرفة وغياب الجانب الفقهي لدى البعض، ونشر الوعي الديني في أبواب الطهارة واللباس والزينة والتجميل والمستجدات الطبية وغيرها.

وأشاد رئيس اللجنة بدور الدائرة البارز في تمكين المرأة في مختلف المجالات، الإدارية والفقهية والوعظية على حد سواء، حيث تعتبر اللجنة العلمية لدراسة النوازل الفقهية النسائية ثمرة التمكين.

وأضاف أن إدارة الإفتاء ستضع ضمن خطتها السنوية عقد ندوات ودورات فقهية أو المشاركة فيها داخلياً أو خارجياً ومجالس إفتاء نسائية، بهدف الوصول للتصور الصحيح للمسائل واستكمال جوانب بناء الحكم الفقهي بكل دقة.

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