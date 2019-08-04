عمر الحلاوي (العين) كشف الدكتور أنس محمود فكري، رئيس قسم التثقيف الصحي بالمركز الوطني للتأهيل، عن نجاح علاج 4000 مريض منذ تأسيس المركز.

وأشار إلى مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت، في نشر الإدمان، حيث تقوم بعض الحسابات والمواقع بنشر معلومات خاطئة ومضللة عن بعض أنواع المخدرات، ما قد يغري بعض المراهقين بتجربتها، مؤكداً أهمية رقابة الآباء على استخدام أبنائهم لهذه الوسائل. جاء ذلك في مجلس المتعرض سيف العفاري في اليحر، خلال محاضرة المؤثرات العقلية التي نظمها مكتب شؤون المجالس، بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل.

ولفت الدكتور فكري إلى أنه لا توجد مدة محددة لعلاج المدمنين لتعدد أسباب الإدمان وأنواع المواد ومدة المرض وشدة الأعراض، موضحاً أن مدة العلاج تختلف باختلاف الحالة واحتياجاتها، حيث تتطلب بعض الحالات علاج إزالة السمية، وهذه مرحلة تتراوح من 7 إلى 10 أيام يبدأ بعدها المريض برنامج العلاج والتأهيل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعافي 4 آلاف حالة من الإدمان في «الوطني للتأهيل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.