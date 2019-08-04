خدمات صحية مبتكرة لمرضى متلازمة داون بمستشفى الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حزمة مبتكرة من خدمات الرعاية الصحية لمرضى متلازمة داون تتضمن إنشاء عيادة متعددة التخصصات في مستشفى الفجيرة، وإقامة وحدة إلكترونية للإشراف الصحي على مرضى متلازمة داون، تماشياً مع توصيات الأكاديمية الأميركية لطب الأطفال، والكلية الأميركية لعلم الوراثة الطبية، في إطار التوجهات الحكومية نحو تطوير الخدمات الصحية المقدمة لأصحاب الهمم ومنهم مرضى متلازمة داون. وتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع، في أعقاب التطبيق الناجح على مجموعة صغيرة من الأطفال المصابين بمتلازمة داون مؤلفة من 15 طفلاً بقسم طب الأطفال بمستشفى الفجيرة. وسيتم التوسع في المشروع في الشهور المقبلة، ليشمل ما يزيد على 110 أطفال. ويحقق المشروع التواصل الفعال بين الأقسام المختلفة للعيادات متعددة التخصصات والتي تضم كل المعنيين برعاية أطفال متلازمة داون، ويشمل استشاري الجينات الأكلينيكي، أخصائي أمراض القلب للأطفال، الأنف والأذن والحنجرة، السمع، علاج النطق، طب العيون، العلاج الطبيعي، التمريض، بالإضافة لأخصائي اجتماعي.

وأشار الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات إلى أن هذه الخدمة الفريدة من نوعها في الدولة، بدأت في إحداث تحول نوعي في أسلوب الرعاية الصحية من خلال عيادة متلازمة داون التي توفر سبل مراقبة عالية الجودة في بيئة صديقة للمرضى، من قبل أطباء الأطفال، وإشراك أخصائي اجتماعي متخصص للاهتمام بالصحة النفسية والعاطفية لتحفيزهم على إطلاق قدراتهم، ضمن منظومة رعاية متكاملة تكفل لهم جودة الحياة.