57% الإنجاز في شارع حمد بن عبدالله بالفجيرة

السيد حسن (الفجيرة)

أكدت المهندسة حليمة الشحي مدير مكتب وزارة تطوير البنية التحتية بالفجيرة والمنطقة الشرقية، أن مراحل العمل في مشروع تطوير وتحديث شارع حمد بن عبدالله في الفجيرة تسير بشكل منتظم، وأنه لا يوجد أي تأخير في إنجاز مراحل المشروع الذي يعد من أهم المشاريع وسط المدينة.

وقالت: «إن المشروع قيد التنفيذ بتكلفة إجمالية تصل إلى 200 مليون درهم، وسيتم إنجازه بشكل نهائي في الربع الأول من 2020، وإن نسبة الإنجاز مع نهاية شهر يوليو الجاري ستبلغ 57%، وإن الطريق مصمم وفق أحدث التصاميم العالمية التي تراعي كافة مخططات البنية التحتية المصاحبة للمشروع والمقترنة به». وأكدت أن الطريق يمر بمركز مدينة الفجيرة، ويضم نفقين رئيسين في تقاطعي النجيمات والتأمين، يحوي كل نفق تقاطعاً علوياً محكوماً بإشارات ضوئية لتنظيم مرور المركبات وعبور المشاة، مع وجود ثلاثة تقاطعات سطحية أخرى محكومة بإشارات ضوئية لنفس الغرض، فضلاً عن ثلاثة أنفاق عبور للمشاة مع شبكة إنارة متطورة للطريق بديكورات خاصة.

كما يتضمن العمل شبكة تصريف مياه الأمطار، ويبلغ طول الطريق من مدخل الفجيرة وحتى البحر مسافة 5 كيلو مترات، ولفتت الشحي إلى أن الطريق تم تصميمه وفقاً لأعلى المواصفات الفنية القياسية العالمية، كطريق مزدوج بثلاث حارات بكل اتجاه، وبطاقة استيعابية تقدر بـ 18 ألف سيارة في اليوم. ويعمل الطريق المطوّر على تقليل مدة الرحلة من شارع خليفة إلى عمق المدينة والضواحي الموجودة على جانبيه من 15 دقيقة إلى 6 دقائق، حيث توجد ضواحي المضب والمراشيد والرغيلات والغرفة والفصيل وغيرها من الأحياء. وتم تطوير وتحديث كافة الطرق الحيوية الواقعة على جانبي شارع حمد بن عبدالله، وإخضاعها لتعديلات جذرية بما يضمن وجود انسيابية مرورية على الشارع والطرق الواقعة على جانبيه.

ويقع على شارع حمد بن عبدالله الشريان الرئيس لمدينة الفجيرة عدد من البنوك الوطنية، وعدد من الفنادق السياحية ومقار مكاتب الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والمدارس الحكومية والجامعات والمعاهد الكبرى.

وكان عدد من سكان مدينة الفجيرة قد طالبوا وزارة تطوير البنية التحتية بسرعة إنجاز مشروع تطوير وتحديث شارع حمد بن عبدالله، بسبب حالة الزحام والتكدس على هذا الشارع وقت الذروة.

من جهته، أكد القائد العام لشرطة الفجيرة اللواء محمد بن غانم الكعبي، أن العمل على الطريق يسير بانضباط شديد، وأن هناك عشرات الدوريات تتابع حركة السير عليه على مدار الساعة، لافتاً إلى أن هذا الطريق منذ بدء مشروع تطويره لم تقع عليه حادثة واحدة أدت لحالة وفاة، وأن جميع الحوادث التي وقعت عليه بسيطة جداً وتكاد تكون دعماً بسيطاً نتيجة عدم الانتباه. وأشار إلى أن شرطة الفجيرة ووزارة تطوير البنية التحتية تدرسان كيفية وضع الإشارات الضوئية واللوحات المرورية على طول الشارع بما يضمن سلامة مستخدميه، ويضمن انسيابية الحركة المرورية.