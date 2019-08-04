10 خدمات جديدة و 160 قصاباً في مسالخ العين

عمر الحلاوي (العين)

وفرت بلدية مدينة العين 10 خدمات إضافية في المسالخ، في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لتوفير أعلى درجات الرفاهية والراحة للجمهور، وتتمثل في خدمة مظلات للمواقف، وفتح مسارات إضافية للسيارات، وتوفير الثلج وصناديق الفايبر، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق «ذبيحتي»، وتوفير مدخل خاص، وصالات للنساء، ومواقف لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، ومسار مخصص لهم، وموظف لخدمتهم.

وأعلن قسم مسالخ العامة، بإدارة الصحة العامة في البلدية، انتهاء الاستعدادات بتوفير 160 قصاباً وعاملاً في جميع المسالخ، وتمديد وقت الدوام قبل يومين من عيد الأضحى لفترتي دوام صباحي ومسائي، من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء، ويبدأ الدوام في يوم العيد بعد الصلاة مباشرة وحتى الساعة التاسعة مساء، طوال 4 أيام التشريق، ما عدا مسلخ مساكن والفقر 1.

وكانت بلدية مدينة العين قد افتتحت في مارس الماضي مسلخي مساكن، والفقر 1 الجديدين، ليبلغ عدد المسالخ في مدينة العين وضواحيها 11 مسلخاً، بالإضافة إلى مسالخ العين والتجاري بسوق العين المركزي للمواشي، ومسالخ الأهالي، واليحر، والسلامات، وسويحان، والهير، والفقع، والوقن والقوع.

وقال حسن الكعبي رئيس قسم المسالخ ببلدية مدينة العين، في تصريحات صحفية: إن البلدية أنهت تجهيز المسالخ بمواقف خاصة لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، تضمن وصولهم السهل مع إعطائهم الأولوية في الدخول والأريحية في إتمام عملية ذبح الأضاحي الخاصة بهم، من خلال مسار توضيحي يبدأ من موقف السيارات لأصحاب الهمم، كدليل للوصول إلى الصالة والمكان المخصص لهم، وإضافة خدمة جديدة لفئة أصحاب الهمم وكبار المواطنين، بتخصيص موظف لاستقبالهم وخدمتهم ضمن مسار ورقم تذكرة خاصة بهم بلون مختلف منذ استلام الحيوان، حيث يضمن لهم الأولوية في مسار الفحص وصالة الذبح والاستلام النهائي، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود بلدية مدينة العين في إسعاد أصحاب الهمم وكبار المواطنين، كما أنهت البلدية تخصيص مدخل خاص بالنساء في جميع المسالخ بمدينة العين، الأمر الذي يضمن للسيدات المضحيات سرعة في الإنجاز، وراحة في تسليم الذبيحة وتسلم اللحوم بعد ذلك، بالإضافة إلى تجهيز صالة خاصة ومنفصلة لاستقبال السيدات، ومجهزة بوسائل الراحة

وأطلقت مسالخ بلدية مدينة العين تطبيق «ذبيحتي» الإلكتروني، بالتعاون مع شركة الواحة للمواشي، حيث يمكن للمستهلك الحصول على ذبيحته وفق المواصفات التي يقوم باختيارها من خلال التطبيق، ليصل طلبه إلى منزله في أقل من ثلاث ساعات فقط، ويضمن تطبيق ذبيحتي توفير الحيوانات الجيدة والسليمة صحياً وبإشراف بيطري من أطباء البلدية، وكذلك طاقم الشركة من بيطريين وفنيين، بالإضافة لخدمات تجهيز وتقطيع الذبيحة بالكامل أو بعض أجزائها، حسب طلب المتعامل، علاوة على تغليف اللحوم لنقلها مبردة وحفظها بشكل سليم، لتبقى طازجة حتى استلامها من قبل العميل مجاناً، وبوقت قياسي لا يزيد على 3 ساعات.

ووفرت بلدية مدينة العين، للمرة الأولى في جميع المسالخ، خدمة الثلج في مستودع خاص بكل مسلخ وذلك حرصاً على سلامة اللحوم، بالإضافة إلى توفير صناديق الفايبر المطابقة لمواصفات الجودة، لحفظ اللحوم وخصوصاً عند نقلها لمسافات بعيدة.

وفتحت البلدية مسارات إضافية لحركة السيارات في المسالخ، تسهيلاً لحركة الدخول والخروج، إلى جانب توفير المواقف الإضافية المظللة والتي تتيح إمكانية الحصول على تذكرة الخدمة والانتظار في السيارة، مما يساهم في جعل فترة الانتظار أكثر راحة وسهولة للمتعاملين.

وأوضح الكعبي أن رسوم الذبح وتجهيز الذبائح ستبقى بنفس التسعيرة المعتمدة من دون زيادات، كما أن مسالخ بلدية مدينة العين استقبلت أكثر من 328709 آلاف ذبيحة في عام 2018، وتبلغ السعة الاستيعابية في مسلخ البوادي الرئيسي 90 ذبيحة صغيرة و 60 ذبيحة كبيرة في الساعة، وحوالي 70 ذبيحة صغيرة و30 ذبيحة كبيرة في الساعة ببقية المسالخ.