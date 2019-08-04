الامارات | «كهرباء دبي» تطلق السيارات المخصصة لدعم مبادرة «الاستجابة الذكيّة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كهرباء دبي» تطلق السيارات المخصصة لدعم مبادرة «الاستجابة الذكيّة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، السيارات المخصصة لدعم مبادرة الاستجابة الذكية للإبلاغ عن الأعطال الفنية للكهرباء والمياه، عبر تطبيق الهيئة الذكي أو الموقع الإلكتروني، وذلك ضمن جهود الهيئة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لمتعامليها.

وقال الطاير: «أطلقنا، أمس، السيارات المخصصة لدعم خدمة الاستجابة الذكية للبلاغات الفنية، حيث تشهد عملياتنا وخدماتنا تطويراً مستمراً ونتبنى ثقافة الابتكار، باعتبارها قيمة مؤسسية تسهم في رفع كفاءة وأداء العمل الحكومي، ونحرص على توفير جميع الإمكانات لتعزيز وتطوير القدرات المعرفية والإبداعية للموظفين، ضمن بيئة عمل تحفز على الإبداع والابتكار».

وأضاف: «تتماشى هذه الخدمة مع رؤية وتوجيهات قيادتنا، وخطة دبي 2021 التي تهدف إلى أن تكون دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين، حيث ننسق مع شركاء عديدين من جهات حكومية وخاصة ومسرعات دبي المستقبل، لتطبيق التحسينات في إطار مفهوم الحكومة الواحدة. وتعد خدمة الاستجابة الذكية للملاحظات الفنية للكهرباء والمياه التي أطلقتها الهيئة حديثاً واحدة من الخدمات التي تثري تجربة المتعاملين، من خلال توفير وقتهم وجهدهم وتحقيق سعادتهم».

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وتحتوي السيارات على كابينة خاصة لتخزين الأدوات الكهربائية المستخدمة في حالة الملاحظات الفنية، وخزائن معدات الصيانة، ومواد الإسعافات الأولية، وأجهزة تخزين الطاقة (UPS)، ومولد صغير للكهرباء للتوصيل المؤقت وأدوات الحفر، ومضخة المياه، وأنابيب مياه والمواد الفنية الأخرى.

وتمكن مبادرة الاستجابة الذكية للإبلاغ عن الأعطال الفنية للكهرباء والمياه المتعاملين من الإبلاغ عن الأعطال بسهولة، من خلال التشخيص الذاتي للملاحظات الفنية وتحديدها، وتقليص الخطوات اللازمة لتقديم البلاغات ومتابعتها، مع إمكانيّة التتبع الذكي والتواصل مع الفريق الفني، بما يسهم في توفير وقت وجهد المتعاملين، ويحقق سعادتهم.

مبادرة الاستجابة الذكية تمكن المتعاملين من الإبلاغ عن الأعطال الفنية بسهولة.