الامارات | بلدية دبي تبدأ توطين الوظائف الميدانية بـ «كوادرنا فخرنا»

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تبدأ توطين الوظائف الميدانية بـ «كوادرنا فخرنا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت بلدية دبي برنامجاً لتوطين الوظائف الميدانية بإطلاقها مبادرة «كوادرنا فخرنا»، من خلال تخصيص يوم مفتوح للتوظيف لاستقطاب المرشحين بهدف عقد المقابلات الشخصية الفورية، لتعيين المواطنين على مختلف المسميات الوظيفية، والمجالات الفنية المستهدفة في الوظائف الميدانية، في مقر مركز تدريب بلدية دبي بمنطقة الجداف.

واستقبلت أكثر من 550 مواطناً من خريجي الثانوية العامة من الجنسين.

وقال مدير عام البلدية، داوود الهاجري: «بدأت البلدية جذب المواطنين، بهدف تشجيعهم على تطوير ذواتهم، بتأهيلهم للوظائف الميدانية، ليكونوا ركيزة أساسية تعتمد عليها البلدية، إذ تهدف المبادرة إلى توطين الوظائف التي يمكن شغلها من قبل خريجي وخريجات الثانوية العامة، ضمن إطار منهجية التوطين لتحقيق التوجهات الاستراتيجية، حيث بلغت نسبة التوطين في القيادات العليا لبلدية دبي 100%، وتسعى إلى زيادة نسبة التوطين بشكل كبير». وأشار الهاجري إلى أن المبادرة تتضمن توجيه المواطنين إلى التخصصات التي تحتاج إليها البلدية في مختلف إداراتها، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، وتأهيلهم للوظائف المتوافرة في مجالات العمل المتاحة، قبل توزيعهم على الوظائف الميدانية، مؤكداً إجراء مقابلات وظيفية فورية معهم.

وأوضح أن البلدية وضعت الكثير من البرامج والخطط لزيادة نسبة التوطين، إضافة إلى توفير فرص التأهيل والتدريب المتعددة، من خلال توفير مركز تدريب موظفي البلدية. وهو مركز مجهز بأحدث المرافق والتقنيات الخاصة بالتدريب، ويحتوي على عدد من القاعات الرئيسة المجهزة بكل ما يحتاج إليه المتدربون من التقنيات والأمور الفنية.