الامارات | «التربية» تبتعث 300 طالب وطالبة إلى أفضل 200 جامعة حول العالم هذا العام

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تبتعث 300 طالب وطالبة إلى أفضل 200 جامعة حول العالم هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي الدكتور محمد المعلا، أن الطلبة المبتعثين البالغ عددهم هذا العام 300 طالب وطالبة، سيلتحقون ببرامج دراسية متميزة في أفضل 200 جامعة، وهو ما ينسجم مع الرؤية المستقبلية للوزارة وخططها الأكاديمية المواكبة لتوجهات الدولة، لافتاً إلى أن ما يقارب من 41% من الطلبة المبتعثين يدرسون في أفضل 100 جامعة على مستوى العالم و18% منهم في أفضل 50 جامعة.

جاء ذلك خلال الملتقى السنوي للطلبة المبتعثين الذي نظمته وزارة التربية والتعليم أخيراً، في فندق جراند حياة بدبي، بحضور عدد من القيادات التربوية وجمع غفير من الطلبة وأولياء الأمور وممثلي عدد من السفارات من مختلف دول العالم.

وبين أن وزارة التربية والتعليم عملت خلال السنوات الماضية على تحديث وتطوير سياسية الابتعاث في الوزارة، بحيث تستجيب لبنود الأجندة الوطنية ولمئوية الإمارات من خلال رفع جودة المخرجات التعليمية الوطنية، ورفدها بكافة مقومات ريادتها وتفردها على المستوى العالمي.

وكرّم المعلا في ختام اللقاء عدداً من ممثلي السفارات من دول عدة كالولايات المتحدة الاميركية والمملكة المتحدة واليابان وغيرها من الدول، إلى جانب عدد من الملحقين الثقافيين في سفارات الدولة.