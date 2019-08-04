الامارات | 10 أيام مُهلة لإعلان رغبات الترشح «دون دعاية» في انتخابات «الوطني»

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أيام مُهلة لإعلان رغبات الترشح «دون دعاية» في انتخابات «الوطني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منحت اللجنة الوطنية للانتخابات المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية مهلة 10 أيام يمكن خلالها لأي منهم إعلان رغبته في خوض انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، موضحة أن هذه المهلة تبدأ اعتباراً من الأربعاء المقبل بإعلان فتح باب الترشح للانتخابات، وتمتد حتى موعد بدء تلقي طلبات تسجيل المرشحين خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري.

وتفصيلاً، تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات، الأربعاء المقبل، رسمياً فتح باب الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أمام المواطنين من أعضاء الهيئات الانتخابية، موضحة أن تلقي وتسجيل طلبات الراغبين في الترشح، سيتم على مدار خمسة أيام، خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري، يحق خلالها تقديم طلبات الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح، شخصياً أو بواسطة وكيل.

وأبلغت اللجنة «الإمارات اليوم» أنه خلال الفترة الفاصلة بين إعلان فتح باب الترشح وبدء تسجيل طلبات الترشح، (إلى 10 أيام) يحق لأي من الراغبين في الترشح إعلان وإبداء رغباتهم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، شريطة عدم ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية حتى اعتماد قوائم المرشحين النهائية.

وأشارت إلى أن المواطن المتقدم بأوراق ترشحه يتحول، بمجرد فتح باب التسجيل الرسمي لطلبات الترشح من راغب بالترشح إلى مرشح محتمل، وذلك حتى إعلان القوائم النهائية للمرشحين في مختلف إمارات الدولة، مشترطة خلال «المهلة» اكتفاء المواطن بإعلان الرغبة في الترشح من دون إجراء أي من أشكال الدعاية الانتخابية.

تسعة مراكز

وحددت اللجنة تسعة مراكز تعمل على تسجيل طلبات الترشح في مختلف إمارات الدولة، خلال الفترة المحددة من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة عصراً، أولها مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الدور الثاني، ثم قاعة رئيس مجلس الادارة في استاد هزاع بن زايد، في مدينة العين، ومجلس مدينة زايد في منطقة الظفرة، وفي دبي، مركز دبي التجاري العالمي (قاعة حتا)، وفي الشارقة، قاعة رقم (1) في مبنى المجلس الاستشاري للإمارة، وفي عجمان، قاعة الشيخ حميد في متحف عجمان، وفي أم القيوين، الدور الأول في مركز التنمية الاجتماعية، وفي رأس الخيمة، القاعة الكبرى في المركز الثقافي، وأخيراً في الفجيرة، الدور الثامن في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وأكدت اللجنة أنه يحق لكل عضو هيئة انتخابية الترشح لانتخابات المجلس في الإمارة التي ينتمي إليها، إذا توافر فيه عدد من الشروط، أولها أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألّا يقل سنه عن 25 سنة ميلادية (أي أن يكون من مواليد يوم 04 أكتوبر عام 1994 وما قبله)، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

7 وثائق

وحدّدت اللجنة سبعة أنواع من الوثائق التي يجب على الراغبين في الترشح تقديمها للجنة تلقي طلبات الترشح، بينها أربع وثائق إلزامية على الجميع، تشمل بطاقة الهوية الصادرة عن هيئة الإمارات للهوية، خلاصة القيد، شهادة حسن سيرة وسلوك موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، إيصال برسم تسجيل بقيمة 1000 درهم (يدفع نقداً عند تقديم طلب الترشح، ويكون غير قابل للرد).

كما تضمنت قائمة الوثائق السبع أربعة مستندات يقدم الراغب في الترشح أياً منها (وفقاً لحالته الوظيفية)، فبالنسبة للموظف العام (الاتحادي والمحلي)، يجب على طالب الترشح من الموظفين العموميين تقديم شهادة تفيد بحصوله على إجازة من عمله من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية (الثالث من سبتمبر المقبل)، حتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات (الخامس من سبتمبر)، وبالنسبة إلى ذوي الصفة العسكرية، يجب على طالب الترشح من ذوي الصفة العسكرية تقديم شهادة تفيد بموافقة جهة عمله على منحه إجازة من تاريخ إعلان قائمة المرشحين النهائية (الثالث من سبتمبر المقبل)، حتى تاريخ اليوم المحدد للانتخابات (الخامس سبتمبر).

وفي ما يتعلق بأعضاء السلطة القضائية، يجب على طالب الترشح منهم تقديم شهادة تثبت استقالته من وظيفته مع طلب الترشح، أما بالنسبة لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي الحالي، فيعتبر طالب الترشح متوقفاً عن أداء مهام عضويته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية (الثالث من سبتمبر المقبل).

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الترشح بالوكالة

أتاحت اللجنة الوطنية للانتخابات إمكانية تسجيل الراغب في الترشح طلب ترشحه من قبل وكيل عنه، موضحة أنه «وفقاً للتعليمات التنفيذية يستطيع أي عضو بالهيئات الانتخابية، راغب في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، توكيل شخص آخر من خلال وكالة خاصة معتمدة من كاتب العدل وفق النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، أو من خلال وكالة عامة حديثة منصوص فيها تخويل الوكيل باتخاذ إجراءات الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019».

تدريب مرشحي أبوظبي

تنظم اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم ورشة تدريبية لأعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس في مقر لجنة إمارة أبوظبي، في قاعة المؤتمرات بالطابق الثاني لمبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

ودعت اللجنة جميع أعضاء الهيئات الانتخابية والراغبين في الترشح لعضوية المجلس إلى حضور هذه الجلسة التي ستقام من الساعة 7:30 ولغاية 9:30 مساءً، مشددة على أن مثل هذه الورش ستسهم في إكساب الراغبين في الترشح الخبرة العملية، التي تمكنهم من الإحاطة بجميِع القواعد والضوابط القانونية الخاصة بكافة مراحل العملية الانتخابية، وبما يضمن الإلمام بالحقوق والواجبات والالتزامات التي تقود إلى تنفيذ حملة انتخابية متميزة، تتعزز معها فرص النجاح في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

ومن المقرر أن تتطرق الورشة إلى مناقشة الموضوعات الخاصة بعمليات الترشح والتي تتركز في إجراءات الترشح، وضوابط الحملات الانتخابية للمرشحين، والتعامل مع متطلبات وإجراءات الترشح، والتقيد بالمواعيد المحددة لإجراءات الترشح وتوضيح التعليمات التنفيذية للانتخابات 2019.

لجنة عجمان

عقدت لجنة إمارة عجمان، المنبثقة عن اللجنة الوطنية للانتخابات، أمس، اجتماعاً لمناقشة استعدادات الإمارة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، شدد خلاله رئيس اللجنة، راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، على أهمية تكثيف العمل ومواصلة الجهود لتوفير كافة التسهيلات للمرشحين والناخبين.

واستعرض السويدي - في الاجتماع الذي عقد في مقر اللجنة بمتحف عجمان - آليات عمل اللجنة الوطنية للانتخابات والخطوات الواجب تنفيذها لتيسير العملية الانتخابية، وتنفيذ قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في رفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى النصف، ما شكل محطة مهمة في برنامج التمكين السياسي الذي أطلق عام 2005، مشيراً إلى أن سابقة حصول المرأة الإماراتية على نصف عدد مقاعد المجلس المقبل سبقتها خطوات أخرى في مسار التمكين السياسي للمرأة الإماراتية.

ونوه السويدي إلى أهمية التنسيق والتعاون الكامل وتوحيد الجهود مع اللجنة الوطنية للانتخابات، كما تفقّد بحضور الأعضاء مقر اللجنة، والتقى بالموظفين واستمع إلى شرح عن الإمكانات والخدمات المتوافرة في المقر، وحث الجميع على تقديم خدمات متميزة لدعم هذا الحدث الوطني، مؤكداً أن اللجنة تحظى بدعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، واهتمام ومتابعة سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وأعرب رئيس اللجنة عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة لكل ما يبذلونه من جهود، وحثهم على متابعة العمل لتوفير كل ما يتعلق بالأمور الفنية والتقنية والإدارية والأمنية المتعلقة بسير العملية الانتخابية وكل ما يلزم لإنجاح الانتخابات.