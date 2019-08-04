الامارات | موظف يعثر على 210 آلاف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن موظف يعثر على 210 آلاف درهم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر موظف فئة مساندة على مبلغ مالي يقدر بـ210 آلاف درهم، وقد بادر بتسليمه إلى مركز شرطة بردبي، ليتولى المركز العثور على صاحب المبلغ وإعادته له.
وقد كرّم نائب مدير مركز شرطة بردبي، العقيد راشد محمد الشحي، الموظف أثكر علي عبدالرحيم، لأمانته وحرصه على إعادة المبلغ.
وشكر الشحي موظف الفئة المساندة لحسن أمانته ومبادرته الطيبة، وتسليمه المبلغ المعثور عليه إلى شرطة دبي، داعياً أفراد المجتمع إلى أن يحذوا حذوه. وأكد أن تكريم هذا الشخص الأمين يأتي في إطار حرص شرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها، تقديراً لدورهم الإيجابي في المجتمع، فيما سلمت شرطة دبي المال إلى صاحبه بعد التعرف إلى هويته.
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