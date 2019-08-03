عبدالله بن زايد يستقبل النائب الاتحادي في مجلس النواب البرازيلي

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، سعادة إدواردو بولسونارو النائب الاتحادي بمجلس النواب البرازيلي الذي يزور الدولة حالياً.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها وتعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، ومن بينها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والبرلمانية والسياحية والعسكرية والدفاعية.

كما جرى تبادل وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل على حل القضايا الدولية والإقليمية، بما يحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم.

وتمت مناقشة دور البرلمانات في دعم القضايا التي تهم شعوبها وتطلعاتها إلى تحقيق الاستقرار والسلام والتسامح والتنمية البشرية في المجالات المختلفة.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة النائب الاتحادي بمجلس النواب البرازيلي، مؤكداً أن علاقات دولة الإمارات والبرازيل وطيدة، وتحرص دولة الإمارات بشكل مستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات لما فيه النفع للبلدين والشعبين الصديقين.

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من جانبه أشاد سعادة إدواردو بولسونارو بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والرؤية المستنيرة لقيادتها الرشيدة التي قادتها إلى تحقيق إنجازات تنموية في المجالات كافة.

وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الزيارات رفيعة المستوى والاستمرار في التشاور والتنسيق في سبيل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية المهمة.

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كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله.

وحضر اللقاء سعادة سعادة حفصة عبد الله محمد شريف العلماء سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية وسعادة فرناندو لويسليمو سايقريجا سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى الدولة.