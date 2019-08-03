بلدية دبي تطلق مبادرة "كوادرنا فخرنا" لتوطين الوظائف الميدانية

بدأت بلدية دبي برنامجاً طموحاً لتوطين الوظائف الميدانية بإطلاقها مبادرة "كوادرنا فخرنا" من خلال تخصيص يوم مفتوح للتوظيف لاستقطاب المرشحين بهدف عقد المقابلات الشخصية الفورية لتعيين المواطنين على مختلف المسميات الوظيفية والمجالات الفنية المستهدفة في الوظائف الميدانية في مقر مركز تدريب بلدية دبي الواقع في منطقة الجداف.

واستقبلت بلدية دبي أكثر من 550 مواطناً من خريجي الثانوية العامة من الجنسين خلال اليوم المفتوح للمبادرة.

وقال سعادة المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أنه بناء على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بتأهيل كوادرنا الوطنية بدأت البلدية جذب الكوادر المواطنة بهدف تشجيعها للدخول في تطوير ذاتهم بتأهيلهم للوظائف الميدانية لتكون ركيزة أساسية تعتمد عليها البلدية.

وتهدف المبادرة إلى توطين الوظائف التي يمكن شغلها من قبل خريجي وخريجات الثانوية العامة وذلك ضمن إطار منهجية التوطين لتحقيق التوجهات الاستراتيجية في هذا الصدد، حيث بلغت نسبة التوطين في القيادات العليا لبلدية دبي 100 بالمائة وتسعى إلى زيادة نسبة التوطين بشكل كبير.

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وأشار مدير عام بلدية دبي إلى أنه تم خلال المبادرة توجههم إلى التخصصات التي تحتاج إليها في مختلف إداراتها وتزود المواطنين بالمهارات اللازمة وتأهلهم للوظائف المتوفرة في مجالات عمل البلدية المختلفة حيث تم إجراء مقابلات وظيفية فورية معهم وسيتم تأهيلهم وتطوير قدراتهم قبل توزيعهم على الوظائف الميدانية، موضحاً أن بلدية دبي حريصة على تدريب وتأهيل كوادرها ومواردها البشرية وتقديم أفضل الخدمات والأنشطة المنوطة بالبلدية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.