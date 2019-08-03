"المسافر" تعلن عن افتتاح 25 فرعاً جديداً في المملكة العربية السعودية هذا العام وإطلاق برنامج توظيف...

أكدت "المسافر"، علامة السفر التجارية الرائدة في المملكة العربية السعودية، اليوم عن خططها لافتتاح 25 فرعاً جديداً وذلك في إطار التزامها بإحداث نقلة نوعية في تجارب حجوزات السفر في المملكة. فمن خلال منهجيتها الجديدة متعددة القنوات، تسعى "المسافر" إلى الارتقاء بخبراتها الرقمية إلى منافذ تجزئة فعلية تفاعلية تضيف إليها العنصر البشري من موظفين مؤهلين سيقدمون للعملاء الحرية والخيارات التي تتيح لهم حجز سفرهم بالأسلوب الذي يناسبهم.

وفي سبيل تزويد فرق المبيعات بالخبرات اللازمة لمساعدة السعوديين في خطط سفرهم، أطلقت العلامة برنامج توظيف مخصص يركز على استقطاب الشباب السعودي متعدد المواهب لبناء جيل جديد من مستشاري السفر من الشبان والشابات. وستعمل "أكاديمية المسافر" على تطوير واعتماد مستشاري السفر عبر برنامج تدريبي مكثف مدته 10 أسابيع لتزويدهم بالمهارات اللازمة لتنظيم تجارب سفر سلسة للعملاء في المملكة العربية السعودية.

سيغطي برنامج تدريب مستشاري السفر الذي ستطلقه "أكاديمية المسافر" المهارات العملية التي تشمل المبيعات وتجارب العملاء والعمليات التشغيلية والمهارات القيادية، وسيحظى الجيل القادم من مستشاري السفر بفرصة اكتساب الكثير المعارف والرؤى والتوجيهات وفرص التواصل مع ضيوف مميزين وخبراء قطاع السفر لإعدادهم للمرحلة القادمة في مسيرتهم المهنية. وقد استقبلت "المسافر" بالفعل أكثر من 10 آلاف طلب من السعوديين لشغل ما ستغدو أحد أكثر الوظائف طلباً في المستقبل، وستبدأ مرحلة التدريب في سبتمبر 2019.

وفي هذا السياق، قال مزمل حسين، نائب الرئيس التنفيذي لدى "المسافر": "يأتي إطلاق تجربة سلسلة ومتعددة القنوات لإجراء حجوزات السفر عبر الإنترنت والهاتف والفروع بهدف منح العملاء حرية اختيار طريقة الحجز بالأسلوب الذي يناسبهم، لنواصل بذلك البناء على النجاح المتميز لفروعنا الحالية في الرياض وجدة وتعزيز حضورنا في كافة مناطق المملكة بإطلاق 25 متجراً تفاعلياً جديداً في كافة المدن الكبرى في المملكة. فالعديد من عملائنا يرغبون بوجود عنصر بشري يساعدهم على استكشاف العدد الهائل من الخيارات وضمان تلبية الرحلة لكافة تطلعاتهم حيث تم تصميم فروعنا المتطورة الجديدة لتقديم هذه الخدمة لكافة عملائنا. ويتمثل هدفنا في إلهام زوار فروعنا من خلال محتوى تفاعلي غني يقدمه مستشارو السفر الذين يتمتعون بالكفاءة العالية والقدرة على تخطيط تجارب سفر مثالية".



من جهته، قال فهد العبيلان، نائب رئيس قطاع التجزئة لدى "المسافر": "بهدف تلبية الاحتياجات المختلفة للمسافرين في المملكة العربية السعودية، ستعمل فروع التجزئة الجديدة لدى ’المسافر‘ تحت إشراف جيل جديد من مستشاري السفر الذين سيتفاعلون مع العملاء ليقدموا لهم الاستشارات المخصصة وفقاً لاحتياجاتهم الشخصية. فهؤلاء المستشارون الذين تلقوا تدريباً مكثفاً في ’أكاديمية المسافر‘ سيقدمون للمسافرين السعوديين من مختلف الأعمار استشارات شخصية وإرشادات تتيح لهم التمتع بتجربة سفر مريحة ورائعة".

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وأضاف العبيلان: "ما من كوادر بشرية أفضل من الشباب السعودي لشغل وظائف مستشاري السفر بفضل ما يتمتعون به من إدراك لطبيعة السوق المحلي على الصعيدين الثقافي والاجتماعي. وقد سررنا بتلقي أكثر من 10 آلاف طلب للالتحاق بفريقنا من مختلف أنحاء المملكة. وسيسهم هؤلاء الشبان والشابات الذين تلقوا تدريباً ورعاية في ’أكاديمية المسافر‘ في تعزيز قدرات فروع التجزئة التابعة لعلامتنا وتقديم المشورة والمعلومات الوافية للعملاء عبر كافة مراحل تجربة السفر".

وتجدر الإشارة إلى أن "المسافر" تعتزم افتتاح فروعها الجديدة في عدة مدن تشمل: جدة والرياض والدمام والخرج والجبيل والأحساء والخفجي ومكة المكرمة والطائف والمدينة المنورة وخميس مشيط وأبها والباحة وبيشة وجازان ونجران وتبوك والجوف وعنيزة وبريدة والرس وحائل وينبع ورابغ.