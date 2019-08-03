خبرات جديدة تنضم لفريق عمل جيه إيه للمنتجعات والفنادق بالتزامن مع إطلاق 10 مطاعم إضافية

ينضم أفراد جدد إلى فريق العمل الإداري الخاص بالأغذية والمشروبات في جيه إيه للمنتجعات والفنادق، تزامنًا مع استعداد العلامة التي تعد واحدة من أعرق علامات الضيافة المحلية في دبي لافتتاح 10 مطاعم جديدة في 2019 إلى جانب إقامة العديد من التعاونات مع طهاة عالميين حائزين على نجمة ميشلان.

تفخر جيه إيه للمنتجعات والفنادق برؤيتها حول تجارب الطعام والتي تتمثل في تقديم فنادق تركز على المجتمعات المحلية وتقدم تجارب فريدة لا تُنسى ترضي الجميع وتتميز بحفاوة الضيافة، والخدمة الاستثنائية، والطعام والأجواء الرائعين، والتي ت

وسيكون الفريق الجديد المكلف بقيادة هذه الرؤية هم أوليفر بيليارد، مدير الطهي، وكيرا بوميلجي، مدير الأغذية والمشروبات وكلاهما في جيه إيه ذا ريزورت، وديفيد دي بينيميو، الشيف التنفيذي للمجموعة، وبيترا همفرز، مدير قسم الأغذية والمشروبات في كل من فندقي جيه إيه أوشن فيو وجيه إيه برج شاطئ الواحة.

عمل أوليفر بيليارد، وهو فرنسي الجنسية، في 7 فنادق فرنسية مختلفة حائزة على نجوم ميشلان وهو حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الضيافة من جامعة كورنيل المرموقة في نيويورك ولديه خبرة واسعة بالعمل في عدد من أرقى الفنادق في الخليج، ومصر، وتايلاند، موريشيوس، وأمريكا.

أما كيرا بوميلجي من هولندا، والتي تحمل خبرة 4 سنوات ونصف بالعمل في الشركة، سيقودون مجموعة من الافتتاحات في فندق جيه إيه ليك فيو الجديد في سبتمبر، إلى جانب إعادة افتتاح فندق جيه إيه فندق الشاطئ بعد عمليات تجديد واسعة النطاق. تم تعيين كيرا في منصب مدير مجموعة مدير قسم الأغذية والمشروبات في المجموعة وذلك بعدما تميزت بالعمل في جيه إيه ذا ريزورت حيث الطلب كبير على خدمات الطعام، وهي تحمل خبرة واسعة بالعمل مع أبرز العلامات مثل مجموعة جميرا، ولو ميريديان بالإضافة إلى خبرتها مع جيه للمنتجعات والفنادق في كل من الإمارات والمالديف.

وسيضم فندق جيه إيه ليك فيو مطعم "81"، الذي يقدم الفطور والعشاء، ومطعم "ريببليك" العصري المستوحى من مشهد المطاعم في كل من سيدني وملبورن، بالإضافة إلى لاونج "بايبيه" على السطح، مع إطلالات بانورامية لملعب الغولف ووسط أجواء موسيقى الدي جي. كما يتحضّر الفندق لافتتاح مطعم "كينارا" من فيكاس خانا وهو مطعم هندي نابض بالحياة. كما يفتتح جيه إيه فندق الشاطئ مطعمًا إيطاليًا تحت اسم "سيت" يكشف عن إطلالات بانورامية للمنتجع، بالإضافة إلى مطعم " فينيسيا" بالتعاون مع خبير المطبخ الشرق أوسطي المعاصر الشيف غريغ معلوف الحائز على جوائز.

وسيتولى كل من ديفيد دي بينيميو، الشيف التنفيذي للمجموعة، وبيترا همفرز، مدير قسم الأغذية والمشروبات، عمليات الطهي والخدمات في اللاونج الرياضي الجديد "أوف سايد" في جيه إيه أوشن فيو وإطلاق مطعم البيتزا الجديد "موتورينو" الذي يضم ركنين داخلي وخارجي ويقدم البيتزا المحضرة في فرن الطوب طوال اليوم وله فروع في كل من نيويورك، وهونغ كونغ، والفليبين، وماليزيا، وسنغافورة، حيث تحضر البيتزا في المطعم على الطريقة الأصيلة التي تجمع بين أسلوبي نيويورك ونابولي.

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وتولى ديفيد دي بينيميو وهو من منطقة لاتسيو في إيطاليا، إدارة عمليات الطهي في العديد من الفنادق والمنتجعات الفاخرة بالإمارات، بما في ذلك ون آند أونلي وبلازو فيرساتشي.

يتمتع ديفيد، الحائز على شهادة الماجستير في إدارة الضيافة من جامعة كورنيل، بخبرة عمل في العديد من المناصب بدءًا من نوادي العضوية الخاصة بأستراليا إلى المطاعم مثل مطعم فريسكوبالدي في لندن.

وتنضم التشيكية بيترا همفرز إلى فريق عمل جيه إيه للمنتجعات والفنادق حاملة معها خبرة واسعة في بالعمل في فنادق عالمية فاخرة مثل فورسيزونز في عدد من أبرز المدن بدءًا من دبلن إلى براغ، وسانتا باربرا، وأبوظبي.

وشغلت همفرز سابقًا العديد من المناصب الإدارية وقد عملت في الإمارات على مدار السنوات الست الماضية وشاركت في افتتاح فنادق مثل والدورف أستوريا وفورسيزونز.

وستتولى بيترا إدارة العمليات في جميع مطاعم جيه إيه أوشن فيو وجيه إيه برج شاطئ الواحة، بما في ذلك مطعم فينيسيا.

تم اختيار فريق العمل بناءً على مواهبهم وخبراتهم قبيل الربع الأخير من العام حيث من المقرر افتتاح جميع المطاعم.