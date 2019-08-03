(طرق دبي) تمنح جوائز قيّمة لأكثر مستخدمي برنامج "نول بلس"

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات من خلال برنامج نقاط الولاء (نول بلس) أكثر من 13 عرضاً ترويجياً يشمل مجموعة متنوعة من المكافآت القيَمة منذ إطلاق البرنامج للجمهور. وقد كرّمت الهيئة مؤخرا عدداً من أعضائه الأكثر استخداما لبطاقة نول، وقد شمل التكريم فائزا ًواحدا ًبرحلة بلغت قيمتها (25) ألف درهم تضمنت تذكرة الطيران والإقامة، إضافة الى (10) فائزين بأجهزة آيباد.

وأكد محمد الخيّاط، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي بقطاع خدمات الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، أن برنامج نول بلس هو عبارة عن اكتساب نقاط تضاف لتعزيز رصيد بطاقة نول لمستخدمها في المواصلات العامة أو في مراكز التسوق ومحلات التجزئة، إضافة إلى مركبات الأجرة وأجهزة دفع تعرفة المواقف، وأن تخصيص جوائز للمتعاملين الأكثر استخداماً للبطاقة يُعد مبادرة متميزة تحقق غايتنا الاستراتيجية المتمثلة بـ" إسعاد الناس"، خاصة أن بطاقة نول باتت تتمتع بإقبال كبير بعد توسيع نطاق استخداماتها في الحركة اليومية للجمهور، ووفقاً لذلك تم تكريم 11 متعاملاً الأكثر استخداماً لبرنامج نقاط الولاء "نول بلس"، حيث تم منح أحدهم رحلة بقيمة 25 ألف درهم شملت تذكرة الطيران والإقامة، إلى جانب أجهزة آيباد لباقي الفائزين.

وأضاف: إن الهيئة تحرص دائماً على إطلاق مبادرات تسعد المتعاملين خلال معايشتهم لتجربة فريدة من نوعها عند كل مرة يتم فيها استخدام بطاقة نول، حيث نسعى دوماً إلى تقديم أفضل الخدمات وفق أرقى المعايير العالمية، خاصة أن المتعاملين يحتلون أولوية قصوى في أجندة عمل الهيئة.