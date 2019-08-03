ست سلع مستعملة يمكنها تمويل عطلتك الصيفية القادمة

مع توافر العديد من العروض على باقات العطلات الشاملة، كباقة العطلة إلى عُمان بسعر 899 درهم واليونان بـ 2399 درهم*، كشفت دوبيزل عن قائمة مكونة من ست سلع مستعملة شائعة قد لا تكون بحاجة إليها في منزلك والتي يمكن بيعها لتمويل عطلتك القادمة.

جهاز ألعاب PS4 Pro

2,000 درهم متوسط سعر البيع: 1،145 درهم

كاميرا رقمية (كانون) DSLR 60D

2,500 درهم

متوسط سعر البيع: 2,010 درهم

iPhone 6s 64GB Gold

700 درهم Advertisements متوسط سعر البيع: 677.3 درهم

دراجة جبلية: Carrera MTB

1,500 درهم متوسط سعر البيع: 1,748 درهم

Samsung Galaxy Note 8/ 256GB

1,350 درهم متوسط سعر البيع: 1,064 درهم

13MACBOOK AIR corei7 08GB RAMS 500GB

2,950 درهم متوسط سعر البيع: 3,269.9 درهم

* عروض باقات العطلات بحسب موقع هوليداي فاكتوري سلطنة عمان - 899 درهم

جورجيا - 1،299 درهم

لبنان - 1،399 درهم

تايلاند – 1،999 درهم

اليونان - 2،399 درهم

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