مقهى الفجيرة الثقافي ينظم ورشة في الكتابة الإبداعية

نظم مقهى الفجيرة الثقافي التابع لجمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان قيّظ في الفجيرة، ورشة تدريبية بعنوان "أقلام مبدعة في الكتابة الأدبية"، قدمها الكاتب السعودي عبدالله زايد في مقر جامعة الفجيرة، بحضور هدى الدهماني نائب رئيس الجمعية وسلمى الحفيتي مديرة الشؤون الثقافية والتدريب مديرة المقهى الثقافي وعدد من المواهب الأدبية والمهتمين.

وتضمنت الورشة التي استمرت ثلاثة أيام، عدة محاور، منها، لمحة عن الجنس أو النوع الأدبي، كالرواية والقصة القصيرة والمقال والشعر وخصائص كل نوع أدبي، وأهمية الفكرة في مجال الكتابة والتأليف ومهارات اقتناص الأفكار وتوظيفها في المنجز الأدبي، كما تناولت الورشة عدداً من العروض التي تمس الكتابة والتأليف حيث تم استعراض الدوافع المؤدية إلى الكتابة وتعددها وتوظيف مثل هذه الدوافع لإكمال الكتابة والتأليف.. فضلاً عن عرض مهارات الكتابة وطرقها لدى مؤلفين عالميين بهدف التعرف على مهاراتهم الذاتية وكيفية اكتشافها، وتزويد المتدربين بمعلومات معرفية في مجال الكتابة، كما ناقشت الورشة نصوص أدبية كتبها المشاركون في وقت سابق وتم الحوار حولها لإظهار مكامن الإبداع والتميز فيها، بالإضافة إلى كتابة نصوص إبداعية خلال فعاليات الورشة.

بدوره، قال عبدالله زايد: "إن المشاركين في الورشة يملكون أسس ومبادئ الكتابة والتأليف، والبعض منهم لديه منجزات مميزة في المضمار الأدبي، وآخرين لديهم كتابات لم ترَ النور وهم بحاجة للتوجيه والنصح والإرشاد لتكتمل تجربتهم وتتوج بالنشر".. مشيراً أن الفجيرة تزخر بالطاقات الشابة المتوثبة والمتحفزة نحو الكتابة والتأليف، وتملك المهارات والمعارف.

فيما أوضحت سلمى الحفيتي أن الورشة استهدفت مواهب أدبية واعدة في مجال القصة والرواية والكتابة الصحفية، وذلك حرصاً من جمعية الفجيرة الثقافية على دعم المبدعين وتعزيز ثقتهم في كتاباتهم الأدبية والتعريف بنقاط الضعف ومكامن القوة في أقلامهم من خلال ورشة متكاملة وثرية.. لافتة إلى أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات والورش التي ينظمها مقهى الفجيرة الثقافي على مدار العام بهدف الارتقاء بأفراد المجتمع على الصعيد الاجتماعي والثقافي.

وفي الختام، كرمت سلمى الحفيتي؛ جامعة الفجيرة والمدرب عبدالله زايد تقديراُ لدورهما في إنجاح الورشة، فضلاً عن تكريم المشاركين.