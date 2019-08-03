الامارات | 20 دولة عربية تحتفل بعيد الأضحى السبت .. ودولتان يوم الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن 20 دولة عربية تحتفل بعيد الأضحى السبت .. ودولتان يوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تباينت رؤية هلال ذي الحجة وتحديد موعد أول أيام عيد الأضحى في الدول العربية والإسلامية، ونتج عنها موعدين للاحتفال بأول أيام العيد، حيث يحتفل بالعيد يوم السبت الأحد 11 أغسطس الجاري 20 دولة، شملت السعودية، والإمارات، ومصر، والجزائر، وتونس، والأردن، وليبيا، والبحرين، واليمن، وسوريا، والسودان، والعراق، وفلسطين، والكويت، وموريتانيا، والصومال، وجزر القمر، ووجيبوتي، ولبنان، بالإضافة إلى قطر، فيما تحتفل دولتان بأول أيام العيد في يوم الإثنين 12 أغسطس وهما سلطنة عمان والمملكة المغربية.

وأوضح مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد عودة، لـ "الإمارات اليوم" وجود معلومة خاطئة خاصة باعتقاد بعض الناس بأن جميع الدول الإسلامية تتبع المملكة العربية السعودية في تحديد موعد الاحتفال بعيد الأضحى بسبب الحج، وهذه المعلومة خاطئة لأن نحو نصف العالم الإسلامي تقريباً يستطلع هلال ذي الحجة ويحدد على أساسه موعد أول أيام عيد الأضحى.

وأكد عودة، على أن الحج شيء والعيد شيء آخر، مشيراً إلى أن الجميع يلتزم بالحج وفق ما تعلنه المملكة العربية السعودية، أما الدول الإسلامية تحدد متى يكون عيد الأضحى على أرضها بناء على رؤية الهلال عندهم، ومن الناحية الشرعية هذا الأمر مقبول ولا يوجد مشكلة عليه.

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وأشار إلى أن العديد من الدول الإسلامية أعلنت أن اليوم السبت هو غرة شهر ذي الحجة، وأن أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الاثنين 12 أغسطس، ومن هذه الدول باكستان وإيران، وبنجلادش، والهند وبعض الدول الإسلامية في إفريقيا.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة 1440هـ، مساء الخميس الماضي، وأن يوم أمس الجمعة غرة شهر ذي الحجة، ويوم الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك، وأيدتها دار الإفتاء المصرية معلنة أن يومَ الجمعة الثاني من شهر أغسطس لعام ألفينِ وتِسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأَربَعِمِائةٍ وأربعين من الهجرة، وأن يومَ السبت الموافق العاشر من شهر أغسطس لعام ألفينِ وتِسعة عشر ميلاديًّا هو التاسعُ من ذي الحجة وهو يومُ عرفة، وأن يومَ الأحد الموافقَ الحادي عشر من شهر أغسطس لعام ألفينِ وتِسعة عشر ميلاديًّا هو العاشرُ من ذي الحجة وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

كما أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى الشيخ محمد حسين، أنه ثبت بالوجه الشرعي أن يوم أمس الجمعة هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1440هـ، وعليه يكون يوم السبت التاسع من ذي الحجة 1440 هـ وفق 10/8/2019 هو يوم وقفة عرفة، ويوم الأحد العاشر منه وفق 11/8/2019، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

فيما أعلنت اللجنة الرئيسية لاستطلاع رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1440هـ في سلطنة عمان عن عدم ثبوت رؤية الهلال وعليه يكون يوم أمس الجمعة هو المُتمم لشهر ذي القعدة، ويكون اليوم السبت هو غرة شهر ذي الحجة الموافق 3 أغسطس 2019م، وعليه يكون الإثنين 12 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب أن اليوم السبت هو فاتح شهر ذي الحجة لعام 1440، وأن عيد الأضحى المبارك سيكون هو يوم الإثنين 12 أغسطس الجاري.