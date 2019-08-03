موانئ أبوظبي توفر خدمات مالية مميزة للاسثتمار بمدينة خليفة الصناعية

وقعت موانئ أبوظبي، وشركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك) مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات مع البنك الصناعي التجاري الصيني، أكبر بنك في العالم من حيث الأصول، وذلك في خطوة تهدف إلى تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس أعمال الشركات الصينية في مدينة خليفة الصناعية، المنطقة الحرة المتكاملة للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعة في أبوظبي.

وتم إبرام مذكرة التفاهم خلال الزيارة التي قام بها مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى جمهورية الصين الشعبية، حيث وقعها كل من معالي فلاح محمد الأحبابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، ووانج بِن، رئيس مجلس إدارة "جوسيك"، وتشن سي تشينغ، رئيس مجلس إدارة البنك الصناعي التجاري الصيني. ومن شأن هذه الاتفاقية المهمة زيادة جاذبية مدينة خليفة الصناعية للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتعليقاً على الاتفاقية، أكد معالي فلاح محمد الأحبابي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس دائرة التخطيط العمراني والبلديات، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، بأن موقع أبوظبي الاستراتيجي والتزامها بدعم مبادرة الحزام والطريق قد عزّز مكانتها المهمة والمتميزة على خارطة التجارة العالمية، وأسهم في إبرام عدد من الشراكات الاستراتيجية التي تدعم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لإرساء اقتصاد مستدام ومتنوع على صعيد المنطقة.

وأضاف معاليه: "نحن في موانئ أبوظبي فخورون بإبرام هذه الاتفاقية مع البنك الصناعي التجاري الصيني الذي يعتبر أحد أكبر البنوك العالمية. وتؤكد هذه الاتفاقية على حرصنا على تمكين الشركات والمستثمرين من مزاولة الأعمال في إمارة أبوظبي عبر تقديم تسهيلات لعمليات التمويل والتعاملات المصرفية، والتي تشكل أحد التحديات التي تواجه الشركات الراغبة بمزاولة الأعمال في أسواق جديدة."

تتيح مذكرة التفاهم الجديدة للشركات الصينية التعرف على المزايا التنافسية لمدينة خليفة الصناعية، التابعة لموانئ أبو ظبي، واغتنام الفرص الاقتصادية المتاحة بشكل أفضل وبالتالي دعم استثماراتها في قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والصناعة.

وبموجب الاتفاقية، سيقوم البنك الصناعي التجاري الصيني بتعريف المستثمرين المحتملين بطبيعة عمل القطاع المصرفي بدولة الإمارات وما يوفره من خدمات ومنتجات للشركات. كما سيخصص فريق اتصال لعملاء موانئ أبوظبي، وسيكون لهم أولوية الخدمة والرد على كافة الاستفسارات ذات الصلة.

وستعمل موانئ أبوظبي مع البنك وجوسيك على تبسيط عملية تقديم طلبات الخدمات التي تتنوع بين صرف العملات الأجنبية والاستشارات المالية وتمويل المشاريع، بما في ذلك تسريع عملية تعهيد واتمام المعاملات الخاصة بالوثائق، مثل تلك المستخدمة لمنح حقوق الانتفاع بالأراضي ضمن مدينة خليفة الصناعية. وعلاوة على ذلك، سيدعم البنك عملاء موانئ أبوظبي الراغبين بتأسيس أعمالهم في الصين.

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وكانت موانئ أبوظبي، المطور الرئيسي والشركة المشغلة للموانئ التجارية والمجتمعية في إمارة أبوظبي إضافة إلى مرافئ الفجيرة ومدينة خليفة الصناعية، قد أنشأت بالتعاون مع جوسيك منطقة التعاون الصناعي الصيني الإماراتي على مساحة 2.2 كيلو متر مربع بمدينة خليفة الصناعية، وذلك بموجب اتفاقية تمتد إلى 50 عاماً. وتشكل هذه المنطقة جزءاً من جهود دولة الإمارات وإمارة أبوظبي الرامية لدعم مبادرة الحزام والطريق الصينية عبر تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى دولة الإمارات.

وهذا، وينضم البنك الصناعي التجاري الصيني إلى قائمة الشركاء المصرفيين لموانئ أبوظبي وجوسيك، حيث يقدم من خلال فروعه في أبوظبي ومقاطعة جيانغسو مجموعة من الخدمات المصرفية للشركات المسجلة بمدينة خليفة الصناعية. وستعمل الأطراف الثلاثة على تسهيل عقد اللقاءات بين الشركات والبنك بهدف توفير خدمات مصرفية تلبي احتياجات هذه الشركات وتمكنها بالتالي من تأسيس أعمالها بشكل أسرع وأسهل في مدينة خليفة الصناعية. كما سيعمل البنك على تعريف عملائه بجمهورية الصين الشعبية وبقية الأسواق العالمية الأخرى بالمزايا التنافسية التي توفرها مدينة خليفة الصناعية.

تعمل شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة (جوسيك) على تطوير وتشغيل وإدارة المناطق الصناعية خارج الصين بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع التطوير العقاري والعديد من القطاعات الأخرى. وقد تمكنت الشركة من استقطاب اهتمام 20 شركة صينية ترغب بتأسيس أعمالها في منطقة التعاون الصناعي الصيني الإماراتي بمدينة خليفة الصناعية منذ إنشائها العام الماضي.

وقال وانج بن، رئيس مجلس إدارة "جوسيك": "تستقطب دولة الإمارات اليوم المزيد من الاستثمارات الصينية عبر منطقة التعاون الصناعي الصيني الإماراتي الكائنة بمدينة خليفة الصناعية. ويعود الفضل في ذلك لما تتمتع به الدولة من بيئة استثمارية حظيت بثقة عالمية كبيرة إضافة إلى جهودها المتميزة في دعم وتطوير القطاع الصناعي والالتزام بعملية التنويع الاقتصادي. وإلى جانب ذلك، تتميز دولة الإمارات بموقع استراتيجي يرتبط مع قارات أوروبا وآسيا وإفريقيا، حيث باتت مركزاً حيوياً وبيئة جاذبة للعديد من القطاعات مثل النقل البحري والتمويل والتكنولوجيا.

وأضاف، "أسهمت هذه العوامل في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة مفضلة للشركات الصينية التي تتطلع إلى دخول أسواق أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى كونها بوابة حيوية تقوم من خلالها الشركات الأوروبية والأفريقية باستكشاف الفرص المتاحة في السوق الصينية. ونتطلع إلى تمكين ودعم الشركات الصينية لتوسيع عملياتها في الخارج بكفاءة عالية وذلك إنطلاقاً من منطقة التعاون الصيني الإماراتي بمدينة خليفة الصناعية."



وفي وقت سابق من العام الحالي، وضعت شركة رودبوت الصينية حجر الأساس لمنشأة جديدة لتصنيع الإطارات داخل منطقة التعاون الصناعي الصيني الإماراتي في مدينة خليفة الصناعية. وفيما تواصل الإمارات والصين تعزيز علاقتهما الاقتصادية المشتركة، افتتحت موانئ أبوظبي وشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة العام الماضي محطة كوسكو أبوظبي للحاويات في ميناء خليفة، ما يجعل أبوظبي مركزاً إقليمياً لشبكة كوسكو العالمية المؤلفة من 285 مرسىً في 37 ميناء حول العالم.

يذكر أن هذه الاتفاقيات المهمة تؤكد الدور الاستراتيجي الذي تلعبه أبوظبي في دعم مبادرة الحزام والطريق، كما تعزز أهميتها المتنامية كمركز محوري على خارطة التجارة البحرية العالمية.