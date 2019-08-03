كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن خبير في الإمارات يقترح نظاماً غذائياً لشفاء السكري في 72 ساعة

من خلال اتباع نظام غذائي خاص غني بالفواكه والخضروات، يمكن عكس داء السكري من النوع الأول والثاني في غضون 72 ساعة وتقريباً جميع أمراض نمط الحياة في غضون بضعة أشهر، كما ادعى أخصائي تغذية طبي هندي.

وقال الدكتور بيسوارب روي تشودري إن “حمية DIP” يمكنها إصلاح أي نوع من الاضطرابات داخل الجسم.

وأضاف “استمتع بأشعة الشمس لمدة 15-20 دقيقة. من الصباح حتى الظهر، تناول أربعة أنواع من الفواكه. إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فحاول تناول الفواكه الحلوة لأن مستوى السكر في الدم سينخفض. إذا كان وزنك 70 كجم، فاضربه في 10، على سبيل المثال، 700 جرام من الفواكه على الأقل، وفي وجبة الغداء، تتكون الوجبة من صنفين، الأول يحتوي على أربعة أنواع من الخضار النيئة والسلطات والأوراق الخضراء، وإذا كان وزنك 70 كجم، اضربه في 5، أي 350 جرام على الأقل من الخضروات الخام.

وقال “بعد ذلك، قد يكون لديك نظام غذائي عادي من الأرز والكاري وما إلى ذلك يقدم في الطبق الثاني”، وأشار إلى أن هذا سيزيد من عملية الأيض ويقلل من نسبة السكر في الدم ومستويات ضغط الدم. “

Advertisements

ويجب أن يكون العشاء بمثابة تكرار للغداء ولكن عند غروب الشمس. توقف عن استهلاك جميع منتجات الألبان – الحليب والشاي والقهوة والمنتجات الحيوانية مثل اللحوم.

ونصح تشودري الذي أجرى جلسات في السفارة الهندية والمركز الاجتماعي والثقافي الهندي وأماكن العمل في أبوظبي والمجلس الهندي للأعمال والمهنية في دبي: “يمكن عكس ما يقرب من 90 في المائة من الأمراض التي يعاني منها جسم الإنسان”.

تشودري هو مهندس ترك مهنته لمتابعة دراسته لفهم العقل والجسم. وباعتباره ابن ضابط في سلاح الجو، سافر تشودري عبر ولايات مختلفة من الهند حتى تخرجه. وكان لديه ورقة بحثية منشورة، والتي أصبحت أساسًا له بعد التخرج في مرض السكري.

تشودري لديه مراكز في الهند وفيتنام وماليزيا وسويسرا، ويعمل على مواجهة مجموعة من القضايا الصحية بما في ذلك مرض السكري الحاد وضغط الدم وانخفاض الفيتامينات وزيادة الوزن، بحسب موقع menafn.