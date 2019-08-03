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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن هل يأكل عمال التوصيل في الإمارات من وجبات الزبائن؟
في دولة الإمارات تزدهر ثقافة التوصيل إلى المنازل، حيث تتوفر غالبية المطاعم وسلاسل الوجبات السريعة لطلب الشراء إلى المنزل.
لكن دراسة أمريكية حديثة تلقي الضوء على خدمة التوصيل إلى المنازل. ووفقاً للبحث، يقول حوالي 30 في المائة من عمال التوصيل إنهم أخذوا قضمة من الوجبات التي قاموا بتوصيلها.
الاستطلاع، الذي أجرته US Foods تم استطلاع عمال توصيل من UberEats ،Grubhub ،DoorDash وPostmates. ومن بين 500 سائق، اعترف 28 في المائة منهم بالاستسلام للإغراء في مرحلة ما وتناولوا بعض الطعام من الوجبات قبل توصيلها إلى وجهتها.
واعترف 50 في المائة من سائقي التوصيل بأن الطعام أغراهم في مرحلة ما، على الرغم من أنهم لم يتذوقوه، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وسألت US Foods العملاء أيضًا عما سيشعرون به إذا كانوا يعلمون أن السائقين تذوقوا وجبات طعامهم، وطلبت من الناس تقييم مدى انزعاجهم على مقياس يتراوح من واحد إلى 10، وكان متوسط النتيجة 8.4 من 10.
بالطبع هذه الأرقام مأخوذة من السائقين والمستهلكين الأمريكيين، في حين أن UberEats هي الخدمة الوحيدة التي تعمل في الإمارات من بين الشركات التي شملها الاستطلاع.
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