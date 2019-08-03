كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة تطور جهاز لتحويل الهواء إلى ماء في الإمارات

يعمل علماء من الجامعة التقنية التشيكية حاليًا في الصحراء بدولة الإمارات على اختبار جهاز فريد يقوم بتصنيع الماء من الهواء باستخدام الطاقة الشمسية.

وبعد اكتمال التشغيل التجريبي، سيتم تقديم نسخة أصغر من المعدات في الجناح التشيكي بمعرض إكسبو دبي في خريف عام 2020.

الجهاز المسمى S.A.W.E.R. تم تطويره من قبل خبراء من الجامعة التقنية التشيكية للمباني الموفرة للطاقة مع كلية الهندسة الميكانيكية. ويتألف من نظامين، أحدهما لاستخراج المياه من هواء الصحراء والآخر لتحويل الصحراء إلى أرض خصبة للزراعة.

ويصف توماس ماتوشكا رئيس فريق الخبراء هذه التقنية “يتم امتصاص الرطوبة من الهواء في المصارف الصغيرة على سطح المجفف. من هناك يتم نقله إلى مجرى الهواء الأصغر، حيث يتم إطلاق جزيئات الماء في الهواء الساخن، مما يجعلها رطبة، ثم نقوم بتكثيف الماء باستخدام كمية أقل بكثير من الطاقة مما لو حاولنا تكثيفه مباشرةً من هواء الصحراء”.

وبينما ينتج المبرد التقليدي ما معدله 10 لترات يوميًا من الهواء الصحراوي، إلا أن نظام شركة S.A.W.E.R. قادر على إنتاج ما يصل إلى 200 لتر يوميًا.

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وقبل نقلها إلى البلاد، تم اختبار المعدات لأول مرة في غرفة خاصة تحاكي الظروف الجوية في الإمارات،

وحتى بعد غروب الشمس، تصل درجة الحرارة الخارجية في الصحاري إلى أكثر من 40 درجة مئوية. ويعترف توماس ماتوشكا بأن العمل في مثل هذه الظروف القاسية ليس بالأمر السهل “لم نرغب حقًا في المجيء إلى هنا. لم نتمكن حتى من تخيل وجودها في 45 درجة مئوية. من الساعة 10 صباحًا، لا يمكنك البقاء بالخارج، لذلك علينا العمل ليلا. نبدأ عادة في حوالي الساعة الخامسة أو السادسة مساءً ونعمل حتى الساعة الثانية صباحًا”.

وفي حين أن الجزء الأول من نظام S.A.W.E.R. بدأ بالفعل تشغيله التجريبي، يقوم خبراء من المعهد النباتي التابع لأكاديمية العلوم التشيكية بتطوير نظام زراعة الصحراء الذي يستخدم جزءًا من المياه التي تم الحصول عليها في مفاعل حيوي خاص يساعد على الاحتفاظ بالمغذيات في الماء. وهذا سيمكن من نمو النباتات بنجاح في ظروف الصحراء القاسية.

سيقوم العلماء من الجامعة التقنية التشيكية الآن بجمع البيانات من أجل التعديلات والتحسينات المحتملة في S.A.W.E.R، الذي سيتم تقديمه في الجناح الوطني التشيكي في معرض إكسبو العالمي 2020 في دبي، بحسب موقع radio التشيكي.