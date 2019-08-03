كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| اختبار لاند روفر ديفندر الجديدة في دبي

تم اختبار سيارة لاند روفر ديفندر الجديدة بالتعاون مع جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في دبي، حيث أظهرت السيارة قدرات كبيرة في جميع التضاريس.

وتحقيقًا لهذه الغاية، ولإظهار قدرة السيارة على العمل في الظروف القاسية، انتقلت السيارة إلى صحراء دبي، حيث جرى اختبار أدائها على الكثبان الرملية.

وأطلع خبراء لاند روفر خبراء الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC) على قدرات Defender الجديدة فوق الكثبان الرملية وعلى الطرق الملتوية على طريق جبل جيس السريع، بحسب موقع أوتو بلوغ.