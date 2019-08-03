أجواء حارة نهاراً رطبة ليلاً

إبراهيم سليم (أبوظبي) أكد تقرير السمات المناخية للمركز الوطني للأرصاد أن شهر أغسطس يعتبر امتدادا لشهر يوليو من حيث درجة الحرارة المرتفعة، ويستمر تأثر الدولة خلال هذا الشهر بامتداد المنخفض الهندي الموسمي، حيث تندفع كتل هوائية رطبة من الشرق نحو المناطق الشرقية، وبفعل وجود الجبال تتكون السحب الركامية والرعدية الممطرة أحيانا على تلك المناطق، وقد يمتد تأثيرها إلى المناطق الداخلية والجنوبية من الدولة.

وتتأثر الدولة بنسيم البحر نهارا ونسيم البر آخر الليل، حيث تكون الرياح شمالية غربية في أغلب أيام الشهر نهاراً ثم تتحول إلى جنوبية شرقية في آخر الليل والصباح الباكر.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تميل معدلات درجات الحرارة إلى الارتفاع اليوم، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي علوي من الشرق، واستمرار ظهور تشكيلات من السحب خاصة العالية والمتوسطة على مناطق متفرقة من الدولة، بالتزامن مع تقدم خط الالتقاء المداري.

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