11 شركة لتوريد مستلزمات الموسم الزراعي الجديد

السيد حسن (الفجيرة)

تعاقدت وزارة التغير المناخي والبيئة مع 11 شركة من أفضل الشركات الزراعية المختصة بتوريد مستلزمات الإنتاج الزراعي للموسم الزراعي الجديد 2019/‏‏ 2020.

وقال المهندس محمد الظنحاني، مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية بالوزارة: «إن الشركات الزراعية التي تم اختيارها لتوريد مستلزمات الإنتاج تعد من الشركات الكبرى بالدولة، وعلى المستوى الخليجي ولها باع كبير في هذا الأمر، وقد تم الاعتماد على بعضها في المواسم الزراعية السابقة وأثبتت جدارتها وكفاءتها، سيما فيما يخص أنواع الزراعات الحديثة، مثل الزراعة المائية والزراعة العضوية».

ولفت الظنحاني، إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة ستقوم خلال الموسم الزراعي القادم 2019/‏‏ 2020 بتعميم الزراعات الحديثة على معظم مزارع الفجيرة والمنطقة الشرقية والوسطى والشمالية وكذلك إمارة دبي في بادرة تحاول اعتماد هذه الزراعات المستحدثة والمتبعة للطرق العلمية، والتي أثبتت قدرتها الكبيرة في الإنتاج واستخدامها لكميات قليلة من المياه.

وأشار إلى أنه سيتم مع بداية هذا الموسم الجديد توزيع 37 مادة، منها 9 أصناف من الأسمدة والمصلحات الزراعية، كما سيتم توزيع 7 أصناف من البذور ومنها البذور العضوية، وتوزيع عدد من مستلزمات المكافحة المتكاملة للآفات، مثل المصائد الحشرية اللاصقة الملونة، والمبيدات الحشرية والفطرية ذات الأثر المتبقي المنخفض والآمنة بيئياً، وجميعها ملائم للزراعة المائية والمحمية والعضوية، كما سيتم توفير أصص بوليسترين وشبك عازل للحشرات والأجريل الزراعي وبلاستيك زراعي وأنابيب ري ومضخات مياه وأجهزة قياس الملوحة والحموضة، وكذلك مستلزمات البيوت المحمية.

وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن موسم جني الرطب في الدولة يستمر حتى نهاية أغسطس، ويبلغ حجم إنتاج الإمارات من التمور بأنواعها كافة 500 طن سنوياً، حيث يتواجد التمر الإماراتي في أكثر من 45 دولة على مستوى العالم، وتعد الإمارات إحدى أهم 10 دول منتجة ومصدرة للتمور في العالم، ويبلغ حجم الإنتاج مقارنة بالإنتاج العالمي 30%، بينما تبلغ نسبة الصادرات المحلية من التمور من إجمالي صادرات العالم من التمور 5%.