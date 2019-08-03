"جنايات دبي" تنظر 5 جرائم سرقة

دبي ( الاتحاد)

تنظر محكمة الجنايات في دبي عدداً من قضايا السرقة المتعلقة بالسطو على مؤسسات تجارية ومستودعات ومركبات وغيرها، حيث تحقق في القضية الأولى المتورط فيها عصابة باكستانية، قوامها خمسة أشخاص، بتهمة تسهيل والمشاركة الإجرامية بسرقة كابلات وأسلاك كهربائية تقدر قيمتها الإجمالية بنحو 9 ملايين درهم. ووفق أوراق القضية التي نظرتها المحكمة أمس، فإن المتهمين الأول والثاني يعملان حارسي أمن على مستودعات عائدة لإحدى الشركات، وقاما خلال الفترة ما بين ديسمبر 2018 وفبراير 2019 بتسهيل عمليات السرقة لزعيم العصابة والعقل المدبر (هارب). وتنظر المحكمة قضية ثانية متهماً فيها عصابة باكستانية من 4 أشخاص، بسرقة المركبات في الطريق العام. وأفاد المجني عليه في شهادته بأنه عاد من عمله، كالمعتاد مساء، وركن مركبته في ساحة بالقرب من مقر سكنه وفي الصباح فوجئ بعدم وجودها. أما القضية الثالثة، فتتعلق بسرقة أموال منقولة، عبارة عن كابلات نحاسية وكهربائية تبلغ قيمتها الإجمالية 33 ألف درهم، ومتهم فيها باكستانيان. وتنظر المحكمة أيضاً قضية تورط بائع هندي بسرقة منقولات، عبارة عن ذهب، بقيمة تقدر قيمتها بـ 18 ألف درهم، وذلك من المكان الذي يعمل به. وفي القضية الأخيرة، المتهم فيها أربعيني باكستاني بسرقة محفظة ومبلغ 1400 درهم من المجني عليه، أفاد الأخير بأنه تعرض لخديعة بعد أن توجه لمركز للمساج وجد بطاقته على سيارته، حيث قام المسؤولون عنه بالاعتداء عليه وسرقته وتصويره بعد أن أنهى جلسة المساج.