70 طبيباً وممرضاً ترافق البعثة الرسمية للحج

أبوظبي، دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مغادرة البعثة الطبية التي تضم 70 طبيباً وممرضاً وإدارياً من الهيئات الصحية، بمرافقة البعثة الرسمية للحج من مطار أبوظبي الدولي، بهدف توفير جميع خدمات الرعاية الصحية المتميزة وتقديم المشورة الوقائية والنصائح الصحية للحجاج.

وكانت البعثة الطبية التحضيرية قد توجهت إلى مكة والمدينة المنورة في 25 يوليو، للتحضير لاستقبال حجاج الدولة، وإنهاء التحضيرات اللازمة والتنسيق مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح الدكتور عبد الكريم عبد الله الزرعوني، مدير إدارة مركز عمليات الطوارئ والأزمات والكوارث في الوزارة، رئيس البعثة الطبية للحج، أن البعثة التحضيرية وصلت 25 يوليو للسعودية، تحضيراً لوصول البعثة الرسمية، مشيراً إلى أن الكادر الطبي يضم كفاءات متخصصة تم تدريبها لتقديم خدمات طبية وإسعافية ومتابعة ذوي الأمراض المزمنة، مثل الضغط والسكري والقلب، وتوفير كميات مناسبة من الأدوية لهم. وأكد اتباع منظومة إلكترونية متطورة لتعزيز الخدمات الصحية للحجاج ووجود قاعدة بيانات للحجاج، تسهل على الفريق الطبي التدخل السريع في الطوارئ، وإعداد تقارير طبية يومية عن الحالة الصحية لكل حاج، وتوفير مظلة وقاية من الشمس وحقيبة مبردة لأدوية المرضى.

وأشار بدر أحمد النجار، مقرر لجنة بعثة الحج الطبية، إلى تنظيم برامج تثقيف الحجاج من ناحية المشاكل والمخاطر الصحية المحتملة، سواء قبل أو أثناء أو بعد الحج، بالإضافة إلى تقديم مساعدات صحية للحجاج في المطارات وهدايا عينية، مثل الكريمات الواقية للشمس، ومظلة تثبت على الرأس تحمي من الشمس، وحزام حول الخصر لتثبيت زجاجة الماء وأدوات مختلفة يحتاجها الحاج، بالإضافة إلى توفير حقيبة خاصة بالمرضى تحفظ البرودة للأدوية والحقن، ومعقمات يد وحقيبة إسعافات أولية.

ولفت إلى تنظيم محاضرتين في دبي والشارقة لتثقيف الحجاج صحياً. كما شملت خدمات اللجنة الطبية في بعثة الحج تقديم فحوص مجانية، مثل الضغط والسكري، وتثقيف صحي من خلال نشرات وكتيبات توعوية حول إجراءات الحج. وأضاف أنه تم توفير بطاقة خاصة تتضمن عناوين وأرقام وأسماء المسؤولين عن البعثة الطبية في مكة والمدينة التابعة لبعثة الإمارات الرسمية، للتواصل في حال الضرورة.