عجمان (وام) واصلت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «مبروك ما ياك»، ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق الاندماج والمسؤولية المجتمعية مع أفراد المجتمع، وتحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل في تعزيز رضا الجمهور حول الخدمات المقدمة.

وقام فريق من قسم الشرطة المجتمعية، برئاسة الرائد فاطمة عبيد الشامسي رئيس قسم الشرطة المجتمعية بزيارة مستشفى الشيخ خليفة بعجمان، وكان في استقبالهم موظفو قسم العلاقات العامة بالمستشفى ورافقوهم في جولة ميدانية في المستشفى زاروا خلالها قسم المواليد الجدد البالغ عددهم 25 لتهنئة ذويهم، وقدموا لهم تهنئة شرطة عجمان بقيادتها وموظفيها، متمنين للمواليد الحياة السعيدة.

من جانبها، تقدمت إدارة المستشفى بجزيل الشكر والتقدير لوفد شرطة عجمان على اللفتة الطيبة، متمنين لهم مسيرة نجاح وتميز في تحقيق الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع، كما عبر ذوو المواليد عن سعادتهم وفرحتهم بزيارة الوفد، وتمنوا لهم دوام التوفيق والسداد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة عجمان تنفذ مبادرة مجتمعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.