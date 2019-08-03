بعثة الحج لحكومة دبي تغادر إلى الأراضي المقدسة

تحرير الأمير (دبي)

غادرت بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي إلى الأراضي المقدسة، صباح أمس، عبر مطار دبي الدولي على متن طيران الإمارات، متوجهة إلى مطار المدينة المنورة وتضم 80 شخصاً.

وتستمر الرحلات حتى 8 أغسطس في جميع مطارات دبي على متن «طيران الإمارات» والطيران السعودي و«فلاي دبي».

وأكد محمد المرزوقي، رئيس لجنة الحج والعمرة في مطار دبي الدولي، أن الرحلة أقلعت من مطار دبي الدولي الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت الإمارات وتصل المدينة المنورة عند الواحدة ظهراً بتوقيت السعودية وتقضي البعثة 4 ليالٍ في المدينة المنورة، قبل الانتقال إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك الفريضة، ومن ثم العودة من مطار جدة في السادس عشر من هذا الشهر على متن طيران الإمارات.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار تطوير العمل وتحسين التواصل مع حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى تقديم جميع الإمكانات اللازمة التي تساعد على إنهاء إجراءات دخول الحجاج لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، سواء في مطار دبي أو مطار المدينة المنورة.

وأشاد بأهمية دور الشركاء الاستراتيجيين الذين سعوا لتوفير كل ما يحتاجه الحجاج من خدمات صحية ورعاية وتسهيل إجراءات من الشرطة والإقامة وطيران الإمارات والإسعاف لاهتمامهم بالحجاج ورعايتهم من النواحي كافة.

وقال مروان محمد الشحي، المستشار القانوني، مدير إدارة الشؤون القانونية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، رئيس البعثة لحجاج حكومة دبي، إن البعثة الرسمية ستكون موجودة في المدينة المنورة لتقديم الخدمات والتوجيهات للحجاج والتي تضم واعظين، وهما الدكتور عبد الله الكمالي وفيصل البحري، وطبيباً وممرضاً.

وقال النقيب أحمد علي الزرعوني، رئيس قسم المغادرين والقادمين في مطار دبي: «بدأنا مسبقاً بالتجهيز بتحديد المسارات للحجاج، وإنهاء إجراءات سفرهم بسهولة ويسر، وفي وقت قياسي»، مشيراً إلى وجود فريق متخصص للتعامل مع الحجاج وتوعية المسافرين بالمواد المحظور حملها على متن الحقائب التي يتم اصطحابها إلى الطائرة.

ودعا المسافرين إلى التحقق من المواد المحظورة من خلال اللوحات الإعلانية التي يتم وضعها في المطار قبل الوصول إلى نقاط التفتيش، لما لذلك من أهمية بالغة في تسهيل إجراءات سفرهم. وأكد سامي عقيل عبد الله، نائب رئيس الدعم الإداري في طيران الإمارات، أن طيران الإمارات تسعى كل عام إلى تيسير حركة الحجاج، وتجهيز الطائرات بتسهيلات الوضوء والإحرام وفيديو على الطائرة يغطي كيفية أداء المناسك، كما يوجد على متن الطائرة أغطية إضافية ومناشف ساخنة، كما تتيح طيران الإمارات لكل حاج على رحلات العودة من جدة حمل عبوة 5 ليترات من مياه زمزم مجاناً تحفظ في عنبر الشحن.

وأفاد بندر بن سلطان المناحي ممثل عن القنصلية السعودية في دبي، بأن مطار جدة استقبل أول فوج من دولة الإمارات بالورود والترحيب، وتم تسهيل الإجراءات الخاصة بهم لدى وصوله، وذلك سعياً من المملكة العربية السعودية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بتأمين سبل الراحة والخدمات التي يحتاجها الحجاج. إنهاء إجراءات قدوم ومغادرة الحجاج بأقصى درجات السرعة، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات اللازمة منذ قدومهم لأداء الفريضة، حتى مغادرتهم الأراضي المقدسة. بدورهم، قام مسؤولو الجمارك الجوية بمساعدة الحجاج، وتسهيل حمل الحقائب، وقدموا للحجاج حزمة من النصائح والإرشادات للحجيج، من بينها الالتزام بالوزن المسموح به طبقاً لما تحدده شركة الطيران الناقلة.