شرطة دبي تضبط "رامي النقود"

دبي (الاتحاد)

ضبطت شرطة دبي الشاب الآسيوي صاحب الفيديو الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرمي الأوراق النقدية في الهواء في مشهد غير حضاري وغير لائق. وأفاد العقيد فيصل القاسم، مدير الإعلام الأمني في شرطة دبي، بالقبض على الشاب بعد أن تمت معرفته من خلال إدارة الجرائم الإلكترونية التابعة للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وبالتحقيق معه أقر واعترف بفعلته في الفيديو المتداول، موضحاً أنه فعل ذلك للحصول على أكبر قدر من إعجاب المشاهدين. وأكد العقيد القاسم وجوب احترام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الأنظمة والقوانين والأعراف والعادات والتقاليد ورموز الدولة، مضيفاً من الضروري على الجمهور وتحديدا مستخدمي التواصل بمختلف طبقات المجتمع الاطلاع على قوانين الدولة المتعلقة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات. يذكر أن المادة (29) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في الدولة تنص على أنه: يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم كل من نشر معلومات أو أخبار أو بيانات أو إشاعات على موقع إلكتروني أو أي شــبكة معلوماتيــة أو وســيلة تقنية معلومات بقصد الســخرية أو الإضــرار بســمعة أو هيبــة أو مكانــة الدولــة أو أي مــن مؤسســاتها أو رئيســها أو نائبه أو حكام الإمارات أو أولياء عهودهم أو نواب حكام الإمارات أو علم الدولة أو السلام الوطني أو شعارها أو نشيدها الوطني أو رموزها.