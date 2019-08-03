المري يطلع على عمل "مجلس المراكز"

دبي (الاتحاد) أكد اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية الدور الذي يقوم به مجلس مديري مراكز الشرطة في تعزيز التواصل بين المراكز، بهدف تطوير إجراءات العمل والتنسيق مع الشركاء فيما يتعلق بالعمل الأمني والخدمي.

وأشاد بجهود مراكز الشرطة وما حققته من نتائج في الفترة الماضية من خلال فرق العمل المشتركة والعمل بروح الفريق. جاء ذلك، خلال اجتماعه بمجلس مديري مراكز الشرطة في فندق الميدان، بحضور العميد الدكتور عبد الله عبد الرحمن بن سلطان، مدير مركز استشراف المستقبل ودعم اتخاذ القرار، والعميد الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والعميد عبد الله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مدراء مراكز الشرطة، وذلك بهدف الاطلاع على سير العمل.

واستعرض العقيد عادل الجوكر، مدير إدارة البحث والتحري في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، آلية عمل مركز التحليل الجنائي.

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