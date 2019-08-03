تعاون بين شرطة الشارقة و"الإحصاء"

الشارقة(الاتحاد) بحثت شرطة الشارقة ودائرة الإحصاء والتنمية الاجتماعية بالإمارة أفضل السبل التي من الممكن أن تحقق الأهداف المرجوة للطرفين والوقوف على آخر ترتيبات استطلاع الرأي الذي ستقوم به الدائرة، وذلك خلال اجتماع ضم العميد عارف بن هديب، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة ووفد الدائرة برئاسة جميله الحميري مدير إدارة الإعلام.

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