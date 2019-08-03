"البحث العلمي" في ورشة بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة التدريب، في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي، ورشة عمل حول أهمية البحوث العملية في العلوم الجنائية، وأهمية نشر هذه البحوث في وسائل الإعلام العلمية المختصة، بعنوان «البحث العلمي: خريطة الطريق من العمل المختبري إلى المنشورات»، وذلك في القاعة الرئيسة في مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة.

وقدم ورشة العمل كل من الدكتور يحيى السيد، أستاذ مشارك، وباحث في قسم الأحياء وعلوم البيئة في جامعة الشارقة، وكارا جونز، أمينة المكتبة بالجامعة الأميركية في الشارقة.

وقدم الدكتور يحي السيد نظرة عامة على تاريخ الأبحاث العلمية في المنطقة العربية، مستعرضاً جهود العلماء المؤثرين من العصر الذهبي الإسلامي، بدءاً من القرن الخامس وحتى القرن الخامس عشر.

واستعرض توجهات القيادة الرشيدة للدولة في تعزيز البحث العلمي، مؤكداً أهمية كسر أي حدود تقلل من الإنتاجية العلمية، كما قدم السيد شرحاً حول أهمية نشر البحوث العلمية التي ستساهم في جعل دبي من بين المدن الأفضل في مجال المنشورات وإنتاجية البحوث على المستوى العالمي. من جانبها، قدمت جونز شرحاً حول الأدوات والمعلومات التي تساعد العلماء في تحويل نتائج البحوث إلى منشورات في المجلات العلمية.