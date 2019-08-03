غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي لـ "الاتحاد": 2021.. تخريج أول دفعة نسائية

تحرير الأمير (دبي)

كشف العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، عن أن الأكاديمية تعد الذراع العلمية للقيادة العامة للشرطة، وأن عدد خريجيها منذ تأسيسها بلغ 6400 خريج، من بينهم 4901 إماراتي و991 خليجياً، و473 عربياً و35 أجنبياً. وأكد في حوار لـ «الاتحاد»، أن الأكاديمية بدأت استقطاب العنصر النسائي للالتحاق بنظام تعليمي مدته 4 سنوات، كطالبات مرشحات، بواقع 22 طالبة في برنامج بكالوريوس العلوم الأمنية كسنة أولى و37 طالبة في البرنامج نفسه كسنة ثانية، وأخيراً 29 طالبة في برنامج الليسانس بالقانون وعلوم الشرطة، وسيتم تخريج الدفعة الأولى من الطالبات في العام الدراسي (2021)، وتضم (29) خريجة خضعن جميعهن لدورات خاصة.

العميد الدكتور غيث غانم السويدي قال إن أكاديمية شرطة دبي تعمل على توفير وتقديم الموارد والدعم اللازم لتمكين الإدارات الرئيسية من تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي في مجال التعليم الأكاديمي والتدريب والبحث العلمي، مشيراً إلى أن الأكاديمية لديها (20) برنامج دكتوراه وليسانس، منها تخصصات في ليسانس القانون وعلم الجريمة، وكذلك الماجستير في القانون سواء العام أو الخاص أو الجنائي والتجاري وحقوق الإنسان، إلى جانب الماجستير في العلوم الشرطية.

وأوضح أن الأكاديمية شهدت، خلال ثلاثين عاماً، حزمة من التغييرات، تصدرها إنشاء مجموعة من البرامج الأكاديمية المتخصصة لمنح درجات الدبلوم، والماجستير، والدكتوراه، حيث أضيفت في العام الجامعي 1998/‏‏‏ 1999م، برامج في الدبلوم في القانون وعلوم الشرطة، ثم تم طرح (9) برامج لمرحلة الماجستير في تخصصات «العلوم الجنائية»، و«القانون العام»، و«القانون الخاص»، و«إدارة الأزمات الأمنية»، و«قانون التجارة والاستثمارات الدولية»، و«البحث الجنائي»، و«حقوق الإنسان»، و«الملكية الفكرية»، و«القانون والبيئة»، وجميعها حاصلة على الاعتماد من مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالدولة.

وأضاف: حصلت الأكاديمية على الموافقة على طرح (5) برامج للدكتوراه في «البحث الجنائي»، و«القانون العام»، و«القانون الخاص»، و«القانون الجنائي»، و«إدارة الأزمات الأمنية»، بعد اعتمادها من مفوضية الاعتماد الأكاديمي، كما تسعى الأكاديمية إلى أن تستوفي كافة المعايير الخاصة بضمان جودة التعليم على كل من النطاقين المحلي والعالمي؛ بهدف التقدم في التصنيف العالمي للأكاديمية. وعن العام الدراسي 2018 - 2019، أشار إلى انضمام (1188) طالباً في جميع البرامج، يندرج تحتهم 344 طالب ليسانس، من بينهم 253 إماراتياً و68 من دول الخليج و20 من دول عربية و3 من دول أجنبية. وأشار إلى أن معهد التدريب هو وحدة من وحدات أكاديمية شرطة دبي الرئيسة التي تتعدد مهامها داخل الأكاديمية، وخارجها (لمساندة الأنشطة المجتمعية)، حيث يتمثل دور المعهد الأساسي في إعداد المستجدين من صف الضباط والأفراد، ليكونوا كوادر مؤهلة في شرطة دبي.وعن إدارة التدريب التخصصي، قال: إنها تعنى بتدريب الطلبة المرشحين والمرشحات والدورات التأسيسية والدورات الخاصة والدورات المحلية على مهارات استخدام السلاح في وضعيات مختلفة، ومهارات مكافحة الشغب والاقتحام.

وأفاد بأن مدرسة الرماية تعنى بوضع برامج تدريبية عملية وتخصصية لتزويد الضباط والأفراد بالمعارف الأساسية والتطبيقية لتنمية وصقل قدراتهم ومهاراتهم المهنية والبدنية.

أكاديمية شرطة دبي

أنشئت كلية شرطة دبي عام 1987م بمقتضى القانون (1) لسنة 1987م، وكانت هي النواة لإنشاء أكاديمية شرطة دبي.

بدأت الدراسة في الكلية في سبتمبر 1987م، وفي أكتوبر من العام ذاته اكتملت بنيتها الأساسية واعتماد لائحتها الداخلية بالقرار (1) لسنة 1988م، وتم افتتاح الكلية رسمياً في أبريل من عام 1989م.

وفي عام 2005 صدر القانون رقم (11)، بإنشاء أكاديمية شرطة دبي، وفي عام 2016 تم الحصول على الاعتماد الأولي من مفوضية الاعتماد الأكاديمي بالدولة على إنشاء برنامج «البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية».