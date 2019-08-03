في "انتخابات الوطني 2019".. "كشف حساب" للتبرعات

ناصر الجابري (أبوظبي)

أوضحت اللجنة الوطنية للانتخابات أنه لا يجوز تلقي التبرعات من قبل المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إلا بعد تعبئة «استمارة كشف حساب» عنها، وتتضمن تفاصيل التبرعات التي يتلقاها وبيانات عن المرشح، وبياناً بنوع التبرعات التي تلقاها وقيمتها واسم المتبرع سواء كان المتبرع شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، والتي أتاحتها اللجنة لأعضاء الهيئات الانتخابية بهدف الاطلاع عليها وتقديمها للجان الإمارة من قبل المترشحين.

وأشارت اللجنة إلى أن الاستمارة تتضمن إقرار مقدم الطلب بصحة كافة البيانات والتفاصيل الواردة فيها، إضافة إلى رأي لجنة الإمارة والتي تتولى رفع كشوف الحسابات إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، ليتم اعتماد قرار اللجنة الوطنية للانتخابات بشأن كشف الحساب والموافقة عليه.

وبينت اللجنة أنه ستتم الموافقة على الطلبات التي تتناسب مع التعليمات التنفيذية والإجراءات المتبعة في الانتخابات، والتي حددت جواز تلقي التبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، بمعنى أنه يحظر على المرشح تلقي أية أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، شريطة ألا تتجاوز جملة هذه التبرعات السقف الأعلى المحدد للإنفاق على الحملة الانتخابية وهو مبلغ مليوني درهم.

وحظرت اللجنة على المرشح الإنفاق على حملته الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة، إضافة إلى حظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم واستخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين في الدعاية الانتخابية، واستغلال الدين أو الانتماء القبلي أو العرقي في الدعاية الانتخابية.

ودعت اللجنة أعضاء الهيئات الانتخابية من راغبي الترشح للاطلاع على التعليمات التنفيذية ودليل الناخب والمرشح والتي تبين القواعد القانونية التي تعمل من خلالها اللجنة ولجانها الفرعية المنبثقة عنها، بهدف تعزيز وعي المرشح، بما يجعله قادراً على تفادي المخالفات الانتخابية والتي قد تتسبب في التأثير على حملته الانتخابية عند وجود شكوى أو مخالفة يتم رصدها من قبل المعنيين.

وشددت اللجنة على حقها في توقيع عدد من الجزاءات منها إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية، وإلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، إضافة إلى إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية.