12 حظيرة لمواشي المربين في سوق الأضاحي بأبوظبي

أبوظبي(الاتحاد)

تنظم هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالتعاون مع مركز بلدية الوثبة، ومركز شرطة بني ياس، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» وإدارة مسلخ بني ياس، سوقاً للأضاحي بجوار مسلخ مدينة بني ياس في أبوظبي، خلال الفترة من 1 أغسطس الجاري وحتى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، ويضم السوق أكثر من 120 حظيرة مجهزة لاستقبال مواشي المربين المسجلين في السوق، والتي تتنوع بين الضأن والماعز والأصناف المحلية الأخرى، لإتاحة الفرصة أمام المربين لبيع مواشيهم بصورة مباشرة للجمهور، وذلك ضمن جهودها الخاصة بتوفير قنوات تسويقية فعالة لمربي الثروة الحيوانية، وتشجيعهم على تسويق ماشيتهم وتعظيم العائد الاقتصادي من تربية الثروة الحيوانية، بما يضمن توفير أضاح محلية ذات جودة عالية للجمهور، وتحت إشراف مباشر من الجهات المشاركة في تنظيم السوق.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي المتحدث الرسمي باسم الهيئة: «تعتبر أسواق الأضاحي التي تنظمها الهيئة خلال فترة عيد الأضحى المبارك بالتنسيق مع شركائنا في دائرة التخطيط العمراني والبلديات من بين الأسواق الموسمية التي نحرص في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تنظيمها بشكل دوري كأحد أوجه الدعم غير المباشر الذي نقدمه لمربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، بهدف مساعدتهم على تسويق المواشي، وتعزيز مساهمة الثروة الحيوانية المحلية في تلبية احتياجات الأسواق في إمارة أبوظبي من اللحوم والمنتجات الحيوانية، كما تهدف الهيئة من خلال تنظيم هذا السوق بصفة عامة إلى ترسيخ ثقافة تحقيق الاكتفاء الذاتي للمربي في عملية التربية من خلال تسويق جزء من قطيعه لتغطية تكاليف تربية وإكثار الجزء المتبقي وفي الوقت ذاته تشجيعه على تدوير القطيع للوصول إلى تربية اقتصادية ومستدامة.

وأشار القاسمي إلى أن الهيئة تتلقى أجراً رمزياً مقابل كل حظيرة يتم حجزها من قبل المربين للمساهمة في تغطية جزء من التكلفة التنظيمية للسوق، وتوفير الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه، موضحاً أن التسجيل متاح للمربين بداية من أول أغسطس الجاري إلى حين نفاد الحظائر الشاغرة.

وأضاف أن الهيئة تحرص على تنظيم مثل هذه الأسواق بجوار المسالخ المعتمدة لتشجيع الجمهور على التقيد بالذبح داخل المسالخ وتوعيتهم بأهمية ذلك في ضمان سلامة اللحوم والحفاظ على البيئة وتعزيز فاعلية الأمن الحيوي، نظراً لما تمثله عمليات الذبح العشوائي من مخاطر بيئية وصحية كبيرة على الفرد والمجتمع، مشيراً إلى أن هذا النوع من الفعاليات التي تنظمها الهيئة يعكس اهتمامها الكبير بقطاع الثروة الحيوانية وتنميته وتطويره، باعتباره دعامة رئيسة للأمن الغذائي الوطني ورافداً مهماً للاقتصاد الوطني المستدام من خلال تنويع مصادر الدخل، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية المحلية الوطنية الآمنة صحياً، واستغلال الموارد الطبيعية المحلية على أسس علمية واقتصادية قادرة على المنافسة والاستدامة.

وكانت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قد نشرت مؤخراً نتائج دراسة متخصصة أجرتها حول إنتاجية الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، لتقدير إنتاجية الثروة الحيوانية من اللحوم الحمراء في الحيازات التقليدية المسجلة لعام 2017، والتي كشفت عن إجمالي أعداد الحيوانات المذبوحة في عام 2017 والتي تقدر بنحو 772 ألف رأس، 95% منها من الضأن والماعز، بينما بلغت كميات اللحوم الحمراء المنتجة أكثر من 14 ألف طن، منها 64% من لحوم الضأن والماعز.

وتوقعت الدراسة ذاتها أن تبلغ أعداد الولادات في الضأن والماعز للعام 2019 أكثر من 1.1 مليون رأس، والذبحيات نحو 688 ألف رأس، إلى جانب وصول أعداد الولادات للجمال إلى نحو 123.6 ألف رأس والذبحيات 30.3 ألف رأس، وأن يصل عدد المواليد للأبقار قرابة 7.4 ألف رأس، كما قدرت الدراسة أن إجمالي عدد الحيوانات في العزب التقليدية بإمارة أبوظبي بلغ حتى شهر أكتوبر من العام الماضي أكثر من 3.96 مليون رأس.