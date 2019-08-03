65 عارضاً يثرون "ليوا عجمان للرطب والعسل"

عجمان (وام)

شهد مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، حضوراً ومشاركة متميزة من 65 عارضاً من مختلف الدوائر المحلية والحكومية والعديد من الشركات الحكومية والخاصة للمواطنين.

وقال عبيد خلفان المزروعي، مدير مهرجان ليوا للرطب، مدير إدارة التخطيط والمشاريع في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي: «إن مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل في دورته السادسة يشهد تطوراً مستمراً، ويعتبر منصة مهمة تجمع أصحاب المصانع والشركات والمؤسسات الاستثمارية في مجال الصناعات المرتبطة بشجرة النخيل ومنتجاتها على وجه الخصوص».

وأكد أهمية ودور النخلة وبالموروث الثقافي لدولة الإمارات، والتي تعتبر جزءاً من النهج الذي زرعه فينا الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتسير عليه القيادة الرشيدة في دعم الزراعة والمزارعين والمحافظة على المورث والعادات والتقاليد وصونها.

من جانبه، أكد مسلم عبيد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة، أن الشركة تشارك للمرة السادسة في مهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل، مشيراً إلى مساهمة الشركة في تأسيس الفعاليات التراثية في المهرجان، لافتاً إلى حرص الشركة على تسلم التمور الوطنية من أكثر من 17 ألف مزرعة من مختلف أنحاء الدولة خلال موسم التسويق من كل عام.