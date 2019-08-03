%69 من الطلاب يستخدمون "التواصل الاجتماعي" 5 ساعات يومياً

دبي (الاتحاد) جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون بالنسبة لنفاذ وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي، وفقاً لدراسة موسعة لفريق من طلاب الجامعة الكندية بدبي حول تأثير استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الشباب في المنطقة. وأبرزت نتائج الدراسة أن نسبة 69.7% من طلاب الإمارات يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي لما يصل إلى خمس ساعات أو أكثر يومياً، وتعرض كل منهم عبرها للتنمر مرة واحدة على الأقل. بالإضافة إلى أن نسبة 56% اعترفوا بإخفاقهم في التوقف عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي خلال محاولات اتخذوها خلال الـ12 شهراً الماضية. وانتهت الدراسة، التي استهدفت رفع مستويات الصحة العقلية، ومدى مسؤولية وسائل التواصل الاجتماعي في تردي الصحة العقلية للشباب، إلى ضرورة إجراء دراسات أعمق للنظر بشكل أوسع في تلك السياقات المختلفة.

وأوضحت غايا تشيانشي، طالبة السنة الثانية بقسم العلاقات العامة والتي قد تولت جمع نتائج الدراسة، أن قضاء ساعات طويلة على وسائل التواصل الاجتماعي دفعها إلى ضرورة إدراك وفهم الآثار الإيجابية والسلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية وذلك تجنبًا لعواقبها الوخيمة.

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