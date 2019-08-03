سفير الدولة يشيد بجهود السعودية.. ويؤكد: أفضل الخدمات لحجاج الدولة

مكة المكرمة (وام)

أشاد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية، بالجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية لتأمين خدمات متكاملة ومبتكرة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير السبل كافة التي تضمن لهم تأدية مناسك الحج بيسر وطمأنينة عبر حشد جميع الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.

وأكد حرص قيادة الإمارات على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الدولة، وتأمين جميع احتياجاتهم منذ لحظة مغادرتهم أرض الوطن وحتى عودتهم سالمين.

وقال في تصريحات بمناسبة استقبال وفود دولة الإمارات من الحجاج إن فريق السفارة وقنصلية دولة الإمارات يعملان وبالتنسيق والتعاون المستمرين مع فريق بعثة الحج الرسمية وعلى مدار الساعة لتنفيذ توجيهات القيادة، وبما يضمن الارتقاء بالأداء، والوصول إلى أعلى معدلات السعادة والرضا.

ورفع الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لقيادة دولة الإمارات الرشيدة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، على اهتمامهم الكبير ومنقطع النظير بحجاج دولة الإمارات. وتوجه بالشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على توجيهاتهما المستمرة لخدمة الحجاج، ما ساهم في إحداث نقلة نوعية في تقديم الخدمات وإحداث التوسعات المستمرة واعتماد أفضل التقنيات والتأهيل المستمر للكوادر، وبما يتناسب مع المكانة والمستوى المميزين اللذين تحتلهما المملكة عالمياً.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن السفارة وقنصلية دولة الإمارات تعملان مع الجهات المختصة والمعنية في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية لضمان تحقيق أعلى معدلات السلامة، ومساعدة حجاج دولة الإمارات على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة، مشيداً بالجهود التي تبذلها بعثة الحج الرسمية التي تحرص على المتابعة الدائمة والمستمرة لجميع التجهيزات والتحضيرات الخاصة بحجاج دولة الإمارات، والتفقد الدائم لأحوالهم، وتقديم جميع أنواع الدعم لهم من اللحظة الأولى لدخول أرض المملكة.

وثمن الحفاوة التي تستقبل بها المملكة حجاج دولة الإمارات، ما يعكس عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المختصة في السعودية لتقديم خدمات مميزة ومبتكرة لتسهيل مناسك الحج لحجاج بيت الله الحرام من جميع الدول حول العالم. وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن فريق السفارة وقنصلية دولة الإمارات لدى السعودية، وبالتعاون مع بعثة الحج الرسمية، على أتم الاستعداد والجاهزية لحل جميع المشكلات التي تواجه حجاج دولة الإمارات، وإيجاد الحلول المناسبة التي تسهل وتيسر لهم أداء مناسك الحج.