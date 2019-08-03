الامارات | 3 مواطنات يبتكرن نظاماً ذكياً لإدارة النفايات

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواطنات يبتكرن نظاماً ذكياً لإدارة النفايات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابتكرت ثلاث مواطنات نظاماً ذكياً لإدارة النفايات، يساعد على تطوير خطط الاستفادة منها، وزيادة معدلات إعادة تدويرها، باستخدام تقنيات «إنترنت الأشياء» لربط بيانات حاويات مخلفات البيوت والبنايات بأنظمة مركزية، ما يتيح تحليل البيانات المتعلقة بكميات ونوعيات النفايات وعمليات إعادة التدوير لكل منطقة.

وقالت المهندسة نادية الشيزاوي، لـ«الإمارات اليوم»، إنها ابتكرت مع صديقتها المواطنة عائشة النعيمي، وشقيقتها الدكتورة نجيبة الشيزاوي، نظاماً ذكياً متكاملاً لإدارة المخلفات والنفايات، وفاز المشروع بالمركز الأول في مسابقة «رواد إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي» التي أطلقتها شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، بالتعاون مع «بوابة الإمارات لابتكارات الجيل الخامس» المدعومة من سلطة واحة دبي للسيليكون، ومركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، التابع لسلطة واحة دبي للسيليكون.وأضافت أن مشروع النظام الذي تم تطويره وابتكاره بالكامل في الدولة، سيتيح الاستفادة من مخلفات المنازل والمؤسسات عبر قاعدة بيانات ترتبط آلياً بحاويات النفايات عبر رقاقة «باركود» ذكية، تتواصل مع أجهزة الاستشعار والقراءة التي يتم تزويد حافلات نقل المخلفات بها، ليتم توفير بيانات دقيقة حول كميات المخلفات على فترات دورية.