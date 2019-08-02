قرقاش: تجاوزنا محنة غزو الكويت بالتعاون الصادق والعمل المشترك

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى الغزو العراقي للكويت، إن نجاح تحرير الكويت تحقق بهمة شيوخها وشعبها وبتضامن الخليج بقيادة سعودية تاريخية.

وكتب معاليه في حسابه الرسمي على "تويتر": "تعود ذكرى احتلال الكويت المؤلمة وسط ظروف إقليمية خطيرة، تجاوزنا محنة الغزو بالتعاون الصادق والعمل المشترك وبادراك واعي أن مصيرنا مرتبط".

وأضاف معاليه: "نجح تحرير الكويت بهمة شيوخها وشعبها وبتضامن الخليج حول مشروع التحرير بقيادة سعودية تاريخية وبدعم عربي دولي غير مسبوق".

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