نهيان بن مبارك يترأس وفد الدولة المشارك في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب

شارك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، على رأس وفد رفيع المستوى في مراسم تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني الذي جرى أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

ونقل معاليه تهنئة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لفخامة الرئيس محمد ولد الغزواني مهنئاً الشعب الموريتاني بهذه المناسبة السعيدة والتي تمثل انجازاً حقيقياً لموريتانيا حكومة وشعباً مشيداً بما تتمتع به موريتانيا من أمن واستقرار مؤكداً على الرغبة المشتركة للبلدين الشقيقين لتطوير علاقات التعاون بينهما في كافة المجالات والعمل على تنويعها بما يعود بالخير على الشعبين الشقيين، متمنياً الخير والازدهار والرخاء لجمهورية موريتانيا.

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رافق معاليه في حفل التنصيب، وفد رفيع المستوى ضم كلاً من سعادة الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وسعادة عبدالله المزروعي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة عبد المحسن فهد راشد الدوسري، أمين عام مساعد الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وسعادة حمد غانم المهيري، سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.