شارك معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، على رأس وفد رفيع المستوى في مراسم تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني الذي جرى أمس في العاصمة الموريتانية نواكشوط.
ونقل معاليه تهنئة القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لفخامة الرئيس محمد ولد الغزواني مهنئاً الشعب الموريتاني بهذه المناسبة السعيدة والتي تمثل انجازاً حقيقياً لموريتانيا حكومة وشعباً مشيداً بما تتمتع به موريتانيا من أمن واستقرار مؤكداً على الرغبة المشتركة للبلدين الشقيقين لتطوير علاقات التعاون بينهما في كافة المجالات والعمل على تنويعها بما يعود بالخير على الشعبين الشقيين، متمنياً الخير والازدهار والرخاء لجمهورية موريتانيا.
اقرأ أيضاً... تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني
رافق معاليه في حفل التنصيب، وفد رفيع المستوى ضم كلاً من سعادة الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وسعادة عبدالله المزروعي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وسعادة عبد المحسن فهد راشد الدوسري، أمين عام مساعد الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وسعادة حمد غانم المهيري، سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
كانت هذه تفاصيل خبر نهيان بن مبارك يترأس وفد الدولة المشارك في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.