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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 2 أغسطس 2019

بالصور| نظرة على الحيوانات المدهشة في دبي غرين بلانيت

لقد حان الوقت لزيارة “ذا غرين بلانيت”، حيث أصبحت تذاكر “الغابات المطيرة الداخلية” في دبي أرخص من أي وقت مضى.

وحتى 30 سبتمبر، يسمح تصريح صيفي جديد لسكان الإمارات بدفع 295 درهماً فقط للبالغين، و 265 درهماً للأطفال، ويمكن الحصول على خصم 20 في المائة لما يصل إلى أربعة ضيوف، ونفس الخصم على فاتورتك في المقهى والمتجر.

وتعد الحديقة، التي تقع في سيتي ووك، موطنا لأكثر من 3000 نوع من النباتات والحيوانات. وتأتي هذه المخلوقات من جميع أنحاء العالم.

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The Walkabout هو معرض يركز على المخلوقات الأسترالية في الكوكب الأخضر بدبي. وتشمل الأقسام الأخرى في المنشأة تلك الخاصة بالخفافيش والزواحف والطيور. وهناك أيضًا جولات يمكنك حجزها مقابل تكلفة إضافية، بما في ذلك رحلة مع الطيور.

ويمكنك الاقتراب من بعض الحيوانات والطيور والتقاط الصور ومعرفة المزيد عن موائلها المختلفة من عالم أحياء ذو خبرة خلال الجلسة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.